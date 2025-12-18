India-Bangladesh Border Latest Update: ভারত বিরোধী জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার ডাক, বাংলাদেশ সীমান্তে কত কিমি কাঁটাতার দেওয়া?

India-Bangladesh Border Latest Update: ভারত বিরোধী জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার ডাক, বাংলাদেশ সীমান্তে কত কিমি কাঁটাতার দেওয়া?
রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের সঙ্গে ৪ হাজার ৯৬.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত আছে ভারতের। এর মধ্যে থেকে ৩ হাজার ২৩৯.৯২ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার আছে। অর্থাৎ, মোট সীমান্তের ৭৯.০৮ শতাংশ এলাকায় আছে কাঁটাতার বেড়া।
বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ এবং পাচার রুখতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া আছে। তবে এখনও বহু অংশে কাঁটাতার বসানো বাকি ভারতের। এরই মাঝে আবার বাংলাদেশের 'বিপ্লবী নেতারা' ভারত বিরোধী জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার কথা বলছে। এই আবহে জেনে নেওয়া যাক, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কতটা এলাকা জুড়ে আছে কাঁটাতারের বেড়া।
১৭ ডিসেম্বর কুমিল্লায় এক জনসভায় ফের ভারতীয় সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়ার পক্ষে 'যুক্তি' দেন হাসনাত। হাসনাত বলেন, 'ভারত আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করছে, অথচ আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছি। এটা আর মেনে নেওয়া যায় না। ওরা যদি আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, অর্থ ও ট্রেনিং দিতে পারে, তাহলে আমরা যদি তাদের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে একইরকম করি, সেটাই বা অপরাধ হবে কেন? সীমান্তে আমাদের মানুষকে দেখলে যদি গুলি করা হয়, আমরা বসে থাকব না। গুলি করতে না পারলে আমরা ঢিল হলেও ছুড়ব। ভারতীয় ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের মুসলমানদের বছরের পর বছর জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যারা এর প্রতিবাদ করেছে, তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ভাই হাদিও নিহত হয়েছেন (পরে জানা যায়, হাদির অবস্থা সংকটজনক হলেও তিনি এখনও বেঁচে)। আমাদেরও টার্গেট করা হয়েছে। আমরা মারা গেলে কী হবে? আমাদের জায়গায় আরও হাজারো মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে।'
এদিকে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক জায়গায় বিএসএফকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দিয়েছে বিজিবি। এই নিয়ে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একাধিক জায়গায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পর থেকে। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়েছে জায়গায় জায়গায়। এছাড়া 'সীমান্ত হত্যা' নিয়ে বাংলাদেশের অনেক অভিযোগ। যদিও পাচারকারীকে রুখতে ব্যর্থ বিজিবি। এই আবহে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা পাচারকারীর ওপর বিএসএফ গুলি চালালে তাতেও আপত্তি বাংলাদেশের। এদিকে অনেক জায়গাতেই অভিযোগ উঠেছে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে বিজিবি।