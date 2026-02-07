Edit Profile
    India Beats Bangladesh: বাংলাদেশকে গুনে গুনে ৪ গোল! U-19 মহিলা সাফ কাপ ২০২৬-এ ভারতের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন

    বাংলাদেশকে হারিয়ে ভারতের মেয়েরা অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা ফুটবলে সাফ কাপ চ্যাম্পিয়ন!

    Published on: Feb 07, 2026 4:15 PM IST
    By Sritama Mitra
    সবেমাত্র ২৪ ঘণ্টা হয়েছে, ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ পুরুষ ক্রিকেট দল সুসংবাদ দিয়েছে দেশকে! শুক্রের রাতেই ভারত উজ্জাপন করেছে বৈভব, আয়ুষদের অনূর্ধ্ব ১৯ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৬ জয়কে! এরই মধ্যে নেপালের মাটি থেকে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা ফুটবল দলও দেশের জন্য নিয়ে এল সুখবর। এবার ভারতের অনুর্ধ্ব ১৯ মহিলা দল বাংলাদেশকে হারিয়ে সাফ কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ফুটবল ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়ন।

    বাংলাদেশকে গুনে গুনে ৪ গোল! U-19 মহিলা সাফ কাপ ২০২৬-এ ভারতের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন
    বাংলাদেশকে গুনে গুনে ৪ গোল! U-19 মহিলা সাফ কাপ ২০২৬-এ ভারতের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন

    বাংলাদেশকে টানা ৪ গোল দিয়ে এদিন ভারতের অনূর্ধ্ব মেয়েরা দেশকে উপহার দেয় দাপটের জয়। ৪-০এ এই ফাইনাল জিতে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে ফের এক মাইলফলক পার করল ভারতীয় মহিলা ফুটবল!

    (বিস্তারিত আসছে)

