    ৪২৬ কেজির গান্ধীমূর্তি চুরি অস্ট্রেলিয়ায় ‘ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সেন্টার’ থেকে! ফুঁসে উঠে দিল্লির জোরালো বার্তা

    অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটেছে?

    Published on: Feb 03, 2026 7:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের রোভিলেতে ‘ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সেন্টার’এ থাকা মহাত্মা গান্ধীর ৪২৬ কেজি ওজনের মূর্তি ভাঙা ও চুরি হওয়াকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করল দিল্লি।

    রণধীর জয়সোয়াল (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
    কেন্দ্রের তরফে এদিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন,' মেলবোর্নের রোভিলে অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সেন্টারে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিটি অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা ভাঙচুর এবং অপসারণের তীব্র নিন্দা জানাই।' রণধীর জয়সওয়াল বলেন যে ভারত ‘বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালোভাবে উত্থাপন করেছে’, নিখোঁজ মূর্তিটি উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার এবং দোষীদের জবাবদিহি করার আহ্বান জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া টুডের প্রতিবেদন জানিয়েছে, মেলবোর্নের রোভিলে অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সেন্টারের বাইরে স্থাপিত মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্তিটি ১২ জানুয়ারি ভোরে চুরি হয়ে যায়। ৪২৬ কেজি ওজনের এই মূর্তিটি নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (ICCR) থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, যা ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন উদ্বোধন করেছিলেন। সেই মূর্তি রাতারাতি চুরি হওয়ার পর সেখানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে। যে চুরির ঘটনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দিল্লি। গত মাসের ১২ তারিখে ঘটা এই অপরাধের ঘটনার পর আজ ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘিরে অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়া টুডে অনুসারে, ভিক্টোরিয়া পুলিশের নক্স ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট চুরির তদন্ত শুরু করেছে। যে চুরির ঘটনা মেলবোর্নের ভারতীয়-অস্ট্রেলিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

    অস্ট্রেলিয়া টুডেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, রাত আনুমানিক ১২.৫০ মিনিটে রোভিলের কিংসলে ক্লোজের দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মূর্তিটি চুরি করে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে, স্ক্র্যাপ মেটাল ডিলারদের ব্রোঞ্জ মূর্তিটি বিক্রি করতে পারে চোররা, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। ফলত, সেই সূত্র ধরে অস্ট্রেলিয়ার স্ক্র্যাপ মেটাল ডিলারদের সতর্ক থাকতে বলেছে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ। যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ অবিলম্বে রিপোর্ট করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

    অস্ট্রেলিয়ান ইন্ডিয়ান কমিউনিটি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কমিটির সদস্য সন্তোষ কুমার সিএনবিসি টিভি১৮ কে বলেন যে ভবনের সিসিটিভিতে অপরাধটি ‘আংশিকভাবে দৃশ্যমান’ ছিল এবং পরের দিনই তা রিপোর্ট করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন,'একজন জাতীয় নেতার মূর্তিটি হারিয়ে যাওয়া দেখে আমরা দুঃখিত... একটি সাদা ভ্যান এসেছিল একাধিক লোক নিয়ে... বিস্তারিত পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

