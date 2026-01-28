India-EU FTA Impact on Bangladesh: ভারত-EU বাণিজ্য চুক্তিতে মাথায় হাত পড়বে বাংলাদেশের, পড়শি দেশে শুরু কান্নাকাটি

India-EU FTA Impact on Bangladesh: ভারত-EU বাণিজ্য চুক্তিতে মাথায় হাত পড়বে বাংলাদেশের, পড়শি দেশে শুরু কান্নাকাটি
ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৭ জানুয়ারি। এই চুক্তির পরে ভারতীয় বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য এক বিপুল সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মঙ্গলবার বলেছেন যে এই চুক্তির ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতের টেক্সটাইল রফতানি বাড়বে কয়েক গুণ। বর্তমানে ইরোপ-ভারতের টেক্সটাইল বাণিজ্য ৭ বিলিয়ন ডলারের। তা বেড়ে ৩০-৪০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে দাবি করেন তিনি। এর ফলে শ্রম-নির্ভর টেক্সটাইল খাতে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলেও আশা করা ব্যক্ত করেন তিনি।
পীযূষ গোয়েল বলেন, টেক্সটাইল রফতানিতে বাংলাদেশ কেন ভারতের চেয়ে এত এগিয়ে আছে, তা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়। বাংলাদেশ একটি 'স্বল্পোন্নত দেশ', তাই ইউরোপের বাজারে শূন্য শুল্কের সুবিধা পাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৫০ বিলিয়ন ডলারের টেক্সটাইল বাজারের ৩০ বিলিয়ন ডলারের বাজার দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশ। ভারত এখনও পর্যন্ত প্রতিবছর মাত্র ৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করছে। ভারতীয় টেক্সটাইল পণ্যগুলির ওপর ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হত ইউরোপে। তবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে ভারতের পোশাক শিল্পে শুল্ক উঠে যাবে। সেই দিক থেকে বাংলাদেশের সমকক্ষ হবে ভারত। এর ফলে ভারতীয় রফতানিকারকরা প্রতিযোগিতায় টেক্কা দেবে বাংলাদেশকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষির পরে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমনির্ভর খাত হল বস্ত্র শিল্প। প্রায় ৪ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয় টেক্সটাইল খাতে।
এই চুক্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের মোট রফতানির প্রায় ৯৯ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ভারতে রফতানির প্রায় ৯৭ শতাংশ পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বস্ত্র, পোশাক, গৃহসাজসজ্জা ও আসবাবপত্রের মতো পণ্যকে শুল্কমুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় বাজারে ভারতের ভাগ খুব কম (পণ্য খাতে ১.৫% এবং পরিষেবা খাতে ২.৫%)। তবে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে সেই পরিসংখ্যান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বদলে যাবে।
এদিকে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের বেহাল দশা। এদিকে ভারতের সুতোতে নাকি বাংলাদেশের বাজার ভরে গিয়েছে। এই আবহে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পড়শি দেশের দেশীয় স্পিনিং কারখানাগুলি ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। এরপরই শুল্কমুক্ত সুতো আমদানির ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সুপারিশ দেওয়া হয় বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে। এরপরে সেই দেশের গার্মেন্টস শিল্প বেঁকে বসেছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন নেতারা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
