    নজরে পাক-চিনের গতিবিধি! সীমান্ত সুরক্ষা, নিজস্ব মহাকাশ ঢাল-নির্মাণ করছে ভারত

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে মহাকাশ ভিত্তিক নজরদারি (এসবিএস) কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায়ের অনুমোদন দেয়। 

    Published on: Jan 21, 2026 6:13 PM IST
    By Sahara Islam
    গত বছরেই পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার পরিস্থিতি সামলাতে হয়েছে ভারতকে। সীমান্তে শক্ত হাতে জবাব দেওয়ার পর এবার লড়াইয়ের ময়দান বদলে যাচ্ছে। বিশ্বস্তরে বাড়তে থাকা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভারত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আপগ্রেড এবং শক্তিশালী করার জন্য ক্রমাগত কৌশল প্রণয়নে নিযুক্ত রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় শত্রু অঞ্চলের উপর গভীর এবং অবিচ্ছিন্ন নজরদারির প্রয়োজনীয়তা ভারতকে দ্রুত তার মহাকাশ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছিল। এর জন্য, ভারত ৫২টি বিশেষ প্রতিরক্ষা উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কর্মসূচি দ্রুততর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

    নিজস্ব মহাকাশ ঢাল-নির্মাণ করছে ভারত
    নিজস্ব মহাকাশ ঢাল-নির্মাণ করছে ভারত

    নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক কর্মকর্তা জানান, নরেন্দ্র মোদী সরকার বিদেশে আরও দ্রুত এবং বিস্তারিত তথ্য প্রেরণের জন্য গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরির কথাও ভাবছে। এগুলি মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় হতে পারে, যদিও এক্ষেত্রে সে দেশের সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। ইলেকট্রো-অপটিক্যাল রাডার থেকে সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডারে স্থানান্তর করে অন্ধকার, মেঘলা আবহাওয়ায় ছবি তোলার জন্য সক্ষম নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজস্ব উপগ্রহ উন্নত করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, গ্রাউন্ড স্টেশনের উপর নির্ভর না করে এক উপগ্রহ থেকে অন্য উপগ্রহে ডেটা স্থানান্তরে সহায়তা করার জন্য আপগ্রেডের কাজও চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে মহাকাশ ভিত্তিক নজরদারি (এসবিএস) কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায়ের অনুমোদন দেয়। যার অন্তর্গত ৫২টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাবে ভারত।

    এর আওতায়, চলতি বছরের এপ্রিলের মধ্যে প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হবে এবং ২০২৯ সালের শেষ নাগাদ ৫২টি উপগ্রহই মহাকাশে মোতায়েনের কাজ শুরু হবে। ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে উদ্ধৃত করে মিন্ট জানিয়েছে, দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে ভারত ১৫০টি নতুন উপগ্রহ মোতায়েনের পরিকল্পনা করছে। আনুমানিক ২৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৫০টি উপগ্রহ তৈরি এবং উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত বছর ৭ থেকে ১০ মে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরের সময়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য কার্টোস্যাটের মতো দেশীয় উপগ্রহ এবং বিদেশী বাণিজ্যিক উপগ্রহ ব্যবহার করেছিল ভারত। অন্যদিকে, এই যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য অস্ত্র তো বটেই চিনের স্যাটেলাইটের থেকে পাওয়া তথ্য দেওয়া হয় পাকিস্তানকে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে এই ৫২টি স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ ভারতের জন্য বড় সাফল্য হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

