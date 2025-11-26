দেশীয় প্রযুক্তির কামাল! ড্রোন হানা রুখতে আরও সক্রিয় ভারত, রেহাই পাবে না শত্রু

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযান-সহ প্রতিরক্ষা খাতে দেশীয় পণ্যের প্রচার অব্যাহতভাবে করছে। এই আবহে বিশ্বের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি-ড্রোন পেট্রোল যান, 'ইন্দ্রজাল রেঞ্জার' প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ইন্দ্রজাল ড্রোন ডিফেন্স ইন্ডিয়া বিশেষভাবে 'ইন্দ্রজাল রেঞ্জার' প্রদর্শন করেছে। হায়দরাবাদের রায়দুর্গাম টি হাবে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল দেবেন্দ্র প্রতাপ পাণ্ডে।
ইন্দ্রজাল রেঞ্জার, অ্যান্টি-ড্রোন পেট্রোল গাড়ি হিসেবে কাজ করে, যা শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ড্রোন নয়, বরং দেশজুড়ে ড্রাগ পাচারকারী ড্রোনগুলিকেও নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করবে। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল দেবেন্দ্র প্রতাপ পাণ্ডে বলেন, 'ভবিষ্যতে, দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ কেবল সামরিক অস্ত্রের উপর ভিত্তি করে হবে না। এগুলিতে ড্রোনের ভূমিকা উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তান থেকে বারবার অনুপ্রবেশকারী ড্রোনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করছে। ইন্দ্রজাল রেঞ্জারের মতো একটি যান সন্দেহজনক ড্রোন সনাক্ত করতে এবং গুলি করে ভূপাতিত করতে পারে। নিরাপত্তার দিক থেকে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। এই কার্যকর প্রযুক্তির জন্য আমি বিশেষ করে ইন্দ্রজালকে অভিনন্দন জানাই।' ইন্দ্রজাল ড্রোন ডিফেন্স ইন্ডিয়ার সিইও কিরণ রাজু ২৬/১১ হামলাকে স্মরণ করে বলেন, এই দিনটিকে মুম্বই হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বেছে নেওয়া হয়েছে। এ দেশের যুবকদের মাদকের জন্য ব্যবহৃত অর্থ পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিতে চলে যাচ্ছে। এই কার্যকলাপগুলি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির বাসিন্দাদের জন্য সমস্যা তৈরি করছে। ভারতের মোট স্থল সীমান্ত প্রায় ১৫,০০০ কিলোমিটার। সেখানে মাদক পাচার একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমাধান হল ইন্দ্রজাল রেঞ্জার যান।
তিনি আরও বলেন, এটি কেবল একটি অ্যান্টি-ড্রোন টহল যান নয়, বরং দেশে মাদক সরবরাহকারী ড্রোনগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিরণ রাজু জানান, 'পরীক্ষার সময় দেখা গেছে, এই যান ৬ দিনে ৭০টি ড্রোন নিষ্ক্রিয় করছে। এই যানটি প্রায় ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কাজ করে। যানটি একটি হ্যাকিং প্রক্রিয়া, একটি সাইবার-ট্রিগার পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করে। এর সফট স্কিল সিস্টেম...ড্রোনকে ধরে ফেলে বা ক্র্যাশ করে। ইন্দ্রজাল রেঞ্জার কর্তৃক আটকানো প্রতিটি ড্রোন মানুষের জীবন এবং অঞ্চল বাঁচাবে।' ইন্দ্রজাল রেঞ্জার জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি রূপান্তরকারী স্তর প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য লজিস্টিক সরবরাহ রুট এবং আর্থিক চ্যানেলগুলি বন্ধ করে, এটি চোরাচালান এবং উগ্রপন্থী নেটওয়ার্কগুলির নিয়োগ পাইপলাইনগুলিকে দুর্বল করে দেবে।
