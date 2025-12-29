ক্যাপ্টেনকে খুন, ভুয়ো বিয়ের সার্টিফিকেট- কোন হুসেনকে UAE থেকে আনতে চাইছে ভারত?

ক্যাপ্টেনকে খুন, ভুয়ো বিয়ের সার্টিফিকেট- কোন হুসেনকে UAE থেকে আনতে চাইছে ভারত?
সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে অবসরপ্রাপ্ত মার্চেন্ট নেভি ক্যাপ্টেন মনমোহন সিং ভিরদি হত্যা মামলায় ওয়ান্টেড হুসেন মহম্মদ শাস্তাফ ওরফে হুসেন মেহবুব খোখাওয়ালাকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। খোখাওয়ালা ২০০৬ সালের জুনে মহারাষ্ট্রের লোনাভালায় অবসরপ্রাপ্ত মার্চেন্ট নেভি ক্যাপ্টেন ভিরডিকে হত্যা করেছিল। বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ভারতীয় দূতাবাসে শাস্তাফের প্রত্যর্পণের অনুরোধ পাঠানো হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে, জাল নথি ব্যবহার করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবৈধভাবে বসবাস করছে শাতাফ।
তিনি বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে পলাতক শাতাফকে প্রত্যর্পণের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছে ভারত সরকার। তিনি বলেন, ভারত ওয়ান্টেড অপরাধীদের ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
হুসেন মেহবুব খোখাওয়ালা কে? হুসেন মেহবুব খোখাওয়ালা (হুসেন মোহাম্মদ শাতাফ নামেও পরিচিত) একজন পলাতক অপরাধী, যে ব্যক্তিকে ২০০৬ সালে মার্চেন্ট নেভি ক্যাপ্টেন মনমোহন সিং ভিরদির হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারত সরকার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে প্রত্যর্পণ করছে। মহারাষ্ট্রের লোনাভালায় অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মনমোহন সিং ভিরদি হত্যার প্রধান অভিযুক্ত। খুনের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট পাওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে।
তার বিরুদ্ধে খুনের পাশাপাশি জালিয়াতি, ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ ও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রাপ্তির পৃথক মামলাও দায়ের করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন ভিরদি হত্যার পর শাস্তাফ দেশ ছেড়ে পালিয়ে আমিরশাহিতে বসবাসের সুযোগ পাওয়ার জন্য একটি ভুয়ো বিবাহ শংসাপত্র জমা দিয়েছিল বলে অভিযোগ। শাস্তাফের ভারতীয় পাসপোর্টের মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, হুসেন শাতাফ, তার স্ত্রী ওয়াহিদা শাস্তাফ এবং আরও এক অভিযুক্ত জনিশ খানের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন ভিরদিকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।
