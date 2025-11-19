Edit Profile
    India-Bangladesh NSA meeting update: খলিলুরের সঙ্গে বৈঠক ডোভালের! ‘বাংলাদেশে পাক জঙ্গিদের দাপাদাপি’ রোখার বার্তা?

    ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশের খলিলুর রহমান। নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মধ্যে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

    Published on: Nov 19, 2025 11:56 PM IST
    By Ayan Das
    বুধবার ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশের খলিলুর রহমান। সেই বৈঠক নিয়ে আপাতত ভারতের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মধ্যে কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ও। সেইসঙ্গে ডোভালকে বাংলাদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন খলিলুর।

    ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশের খলিলুর রহমান। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে দেখা করলেন বাংলাদেশের খলিলুর রহমান। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    আর এমন একটা সময় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারতে এসেছেন, যখন শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য নয়াদিল্লিকে আর্জি জানিয়েছে ঢাকা। গত সোমবার মানবতা-বিরোধী অপরাধের অভিযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। যিনি ২০২৪ সালের অগস্টে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকে ভারতে আছেন।

    শুধু তাই নয়, এমন সময় ভারতে এসেছেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, যখন ঢাকায় পাকিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ উঠেছে। সংবাদমাধ্যম ডেক্কান কর্নিকলসের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, লস্কর শীর্ষ কমান্ডার সাইফুল্লা সাইফ সম্প্রতি বাংলাদেশি সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগেই ঢাকার বনানীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিল পাক জঙ্গি নেতা সাইফ। এদিকে ৭ জন জঙ্গি নেতা নাকি বানীর সেই অনুষ্ঠানস্থলে হাজিরও হয়েছিল।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী সংগঠন হিজবুল হাহিরের জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী, সাইফের ডান হাত তথা মার্কাজি জামাতে হাদিসের সাধারণ সম্পাদক ইলাহি জাহিররা ছিল সেখানে। এছাড়া সেখানে ছিল ঢাকা উত্তর কর্পোরেশনের সিইও এবং হিজবুল তাহিরের কোঅর্ডিনেটর মহম্মদ আজাজ, আনলারুল্লাহ বংলা টিমের হাফিজ সুজাদুল্লা এবং হাফিজ আলি ফজুল। এবং ছিল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত সুমন আহমেদ। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের দুই আমলাও সেখানে ছিলেন।

    যদিও সেইসব বিষয় নিয়ে ডোভাল এবং খলিলুরের কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে আপাতত কিছু জানানো হয়নি।

