    India Railways Apprentice Recruitment: কলকাতায় হেড কোয়ার্টার, সেই রেলে মাধ্যমিক পাশে চাকরি, কবে আবেদন? কত টাকা লাগবে?

    আপনি যদি দশম শ্রেণি বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন এবং রেলওয়েতে চাকরির অপেক্ষায় থাকেন, তাহলে আপনার অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। কারণ এই রেলওয়ে দশম শ্রেণি পাশ তরুণ-তরুণীদের জন্য বিপুল সংখ্যক পদে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ওই আঞ্চলিক রেলের হেড কোয়ার্টার হল কলকাতায়।

    Published on: Nov 23, 2025 3:48 PM IST
    By Ayan Das
    আপনি যদি দশম শ্রেণি বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন এবং রেলওয়েতে চাকরির অপেক্ষায় থাকেন, তাহলে আপনার অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দশম শ্রেণি পাশ তরুণ-তরুণীদের জন্য বিপুল সংখ্যক পদে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ১,৭৮৫টি পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই আর দেরি না করে এখনই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট iroams.com-এ গিয়ে আপনার আবেদন জমা দিন।আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৭ ডিসেম্বর। বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। আর আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখও হল ১৭ ডিসেম্বর। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রার্থীদের বিভিন্ন বিভাগে অ্যাপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে।

    আপনি যদি দশম শ্রেণি বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন এবং রেলওয়েতে চাকরির অপেক্ষায় থাকেন, তাহলে আপনার অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Southern Railways)
    আপনি যদি দশম শ্রেণি বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন এবং রেলওয়েতে চাকরির অপেক্ষায় থাকেন, তাহলে আপনার অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Southern Railways)

    প্রার্থীদের বয়সসীমা কত হবে?

    ১. প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৫ বছরয। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে প্রার্থীর বয়স ২৪ পূর্ণ হওয়া চলবে না।

    ২) তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমায় পাঁচ বছরের ছাড় দেওয়া হবে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) প্রার্থীরা প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমায় ছাড় দেওয়া হবে তিন বছরের।

    ৩) বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমায় ১০ বছরের ছাড় দেওয়া হবে।

    প্রার্থীদের শিক্ষাগত কী হবে?

    ১) প্রার্থীকে কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে দশম শ্রেণি বা মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রার্থীকে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে।

    ২) এছাড়াও, প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট ট্রেডে NCVT/SCVT দ্বারা ইস্যুকৃত আইটিআই সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

    আবেদন করতে কত টাকা লাগবে?

    ১) আবেদন করার জন্য জেনারেল ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ১০০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

    ২) তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, বিশেষভাবে সক্ষম এবং মহিলা প্রার্থীদের কোনো আবেদন ফি দিতে হবে না।

    প্রার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে আবেদন করার আগে অফিসিয়াল নোটিফিকেশনে যোগ্যতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ভালোভাবে দেখে নিন। আরও তথ্যের জন্য প্রার্থীদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

