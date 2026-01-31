Edit Profile
    আরব দেশেগুলির সঙ্গে বৈঠকে ‘সীমান্ত পার সন্ত্রাস’ নিয়ে পাককে ধুইয়ে দিল ভারত! জয়শংকর জানান দিলেন দিল্লির 'মেজাজ'

    কোন বার্তা দিলেন জয়শংকর?

    Published on: Jan 31, 2026 9:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    নয়া দিল্লির বুকে বসেছিল ১৯ টি আরব লিগের দেশের বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। সেখানেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর, সন্ত্রাস ইস্যুতে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। 'সীমান্ত পারের সন্ত্রাস' প্রসঙ্গ তুলে নাম না করে এদিন পাকিস্তানকে কার্যত তুলোধনা করেন তিনি। উল্লেখ্য, সদ্য সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাতে পাকিস্তানের এক তাবড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আরব দুনিয়ার ১৯ দেশের বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

    আরব দেশেগুলির সঙ্গে বৈঠকে ‘সীমান্ত পার সন্ত্রাস’ নিয়ে পাককে ধুইয়ে দিল ভারত! জয়শংকর জানান দিলেন দিল্লির 'মেজাজ'(PTI Photo)(PTI01_31_2026_000406B) (PTI)
    দিল্লিতে এই বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর গাজা প্রসঙ্গে বলেন,'বিভিন্ন দেশ ব্যক্তিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে শান্তি পরিকল্পনার নীতিগত ঘোষণা করেছে। এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আমরা এই অঞ্চলের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনাগুলি নিয়ে আলোচনা করব।' বিদেশমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যে একাধিক ঘটনা ঘটেছে, যার প্রতিটি উল্লেখযোগ্যভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর অনেক ঘটনাই এই অঞ্চলের বাইরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। জয়শংকর তাঁর বক্তব্যে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমন্বিত বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে তিনি বলেন, ‘আমাদের উভয় অঞ্চলে লক্ষ্যগুলির জন্য একটি সাধারণ হুমকি হল সন্ত্রাসবাদ।’ পাকিস্তানের নাম না করে সীমান্ত পারের সন্ত্রাস নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেন,'সীমান্ত পার সন্ত্রাসবাদ বিশেষভাবে অগ্রহণযোগ্য কারণ এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং কূটনীতির মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে।' সাফ ভাষায় সন্ত্রাস নিয়ে দিল্লির মেজাজ বোঝাতে জয়শংকর বলেন,'সন্ত্রাসবাদের টার্গেটে পরিণত হওয়া সমাজগুলির আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে এবং তারা তা বোধগম্যভাবে প্রয়োগ করবে।' আরব দেশগুলির সঙ্গে বৈঠকে জয়শংকর বলছেন,'সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য-সহনশীলতা একটি আপোষহীন সার্বজনীন আদর্শ হওয়া উচিত।' পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম বিশ্বের ন্যাটো নিয়ে ইতিমধ্যেই নানান জায়গায় চর্চা, জল্পনা চলছে। তারই মাধে দিল্লিতে আয়োজিত এই আরব দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

    বাণিজ্য থেকে শুরু করে নানান খাতে সহযোগিতা ইস্যুতে আরবদেশগুলিকে নিয়ে জয়শংকর বলেন,'খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা একে অপরের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের আলোচনা, যদিও সম্মিলিত প্রকৃতির, তবুও অনেক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।' জয়শংকর বলছেন,'আমরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সাক্ষাৎ করছি যখন বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যবস্থা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি এবং জনসংখ্যা সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে ভূমিকা রাখছে।' তিনি বলেন,'পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের চেয়ে এটি আর কোথাও বেশি স্পষ্ট নয়, যেখানে গত বছরে ভূদৃশ্য নিজেই নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।'

