    US-চিনকে টপকে শীর্ষে ভারত! বিশ্বমঞ্চে দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে নয়া নজির

    বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলিকে টেক্কা দিয়ে 'রেসপন্সিবল নেশনস ইনডেক্স' বা আরএনআই তালিকায় বড়সড় সাফল্য পেল ভারত।

    Published on: Feb 03, 2026 10:36 PM IST
    By Sahara Islam
    বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলিকে টেক্কা দিয়ে 'রেসপন্সিবল নেশনস ইনডেক্স' বা আরএনআই তালিকায় বড়সড় সাফল্য পেল ভারত। দিল্লি-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত এই সূচকে ১৫৪টি দেশের মধ্যে ১৬তম স্থান দখল করেছে ভারত। এটি নতুন বৈশ্বিক র‌্যাঙ্কিং যা নাগরিক, পরিবেশ এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা দেশগুলি কীভাবে জাতীয় শক্তি ব্যবহার করে তা মূল্যায়ন করে। 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল ফাউন্ডেশনে'র তত্ত্বাবধানে নয়া দিল্লিতে এই সূচকটি চালু করা হয়, যা বলেছে যে এই কাঠামোটি অর্থনৈতিক আকার বা সামরিক শক্তির মতো প্রচলিত পরিমাপের বাইরে তুলনা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

    US-চিনকে টপকে শীর্ষে ভারত! (Bloomberg)
    US-চিনকে টপকে শীর্ষে ভারত! (Bloomberg)

    বিশ্বের ১০টি দায়িত্বশীল দেশ

    সিঙ্গাপুর

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় সিঙ্গাপুর ০.৬১৯৪৫ স্কোর নিয়ে শীর্ষে স্থান দখল করেছে। শাসনব্যবস্থা, সমাজকল্যাণ এবং পরিবেশগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী মানদণ্ডের জন্য সিঙ্গাপুর বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়েছে। স্বচ্ছতা এবং কার্যকর জনসেবা প্রদানের জন্য এই দেশটিকে অনেক উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলির তুলনায় অনেক এগিয়ে রেখেছে।

    সুইজারল্যান্ড

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় ০.৫৮৬৯২ স্কোর নিয়ে সুইজারল্যান্ড দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। সুইজারল্যান্ড-র শাসনব্যবস্থার নীতি, সামাজিক সুরক্ষা এবং পরিবেশগত তত্ত্বাবধানের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য বেশি স্কোর অর্জন করে। এই দেশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার উপর বিদেশ জোর দেয়। একটি শক্তিশালী জনকল্যাণ কাঠামো এবং চিরস্থায়ী উন্নয়ন নীতিগুলি এই দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে আরও শীর্ষ পৌঁছে দিয়েছে।

    ডেনমার্ক

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় ডেনমার্ক ০.৫৮৩৭ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ডেনমার্ক তার সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিক কল্যাণ মডেল এবং বিশ্বব্যাপী জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কারণে উত্তীর্ণ হচ্ছে। এই দেশ নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জলবায়ু কর্মকাণ্ডে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা ডেনমার্ককে দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে তুলে ধরেছে।

    সাইপ্রাস

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় সাইপ্রাস ০.৫৭৭৪ স্কোর নিয়ে চতুর্থ স্থান দখল করেছে। সাইপ্রাস সামাজিক কল্যাণ, শাসনব্যবস্থা এবং পরিবেশগত সূচকগুলির উপর বিশেষভাবে কাজ করছে। এর নীতিগুলি প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা জোরদার করার পাশাপাশি নাগরিকদের কল্যাণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দেশটির দায়িত্বশীল উন্নয়ন পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী মূল্যায়নে ক্রমাগত শীর্ষ স্থানে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

    সুইডেন

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় সুইডেন ০.৫৭৪০ স্কোর নিয়ে পঞ্চম স্থান দখল করেছে। সুইডেন তার প্রগতিশীল পরিবেশগত নীতি এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। এর শাসন কাঠামো ন্যায্যতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। জলবায়ুর জন্য পদক্ষেপ এবং জনকল্যাণ ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে সুইডেনের বিশ্বব্যাপী দায়িত্বশীলতার স্কোরকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

    চেক প্রজাতন্ত্র

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় চেক প্রজাতন্ত্র ০.৫৭০৪ স্কোর নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। এই দেশের র‍্যাঙ্কিং শাসনব্যবস্থা, সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা এবং সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতিফলন। দেশটি স্বচ্ছতা, পরিবেশগত অনুশীলন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করেছে।

    বেলজিয়াম

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় বেলজিয়াম ০.৫৬৯০ স্কোর নিয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে। বেলজিয়ামের শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা, জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক ন্যায্যতার ক্ষেত্রে ভালো পারফর্ম প্রকাশ্যে এসেছে। এর প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্তি এবং জবাবদিহিতাকে অগ্রাধিকার দেয়।

    অস্ট্রিয়া

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় অস্ট্রিয়া ০.৫৬৬৫ স্কোর নিয়ে অষ্টম স্থান দখল করেছে। অস্ট্রিয়ার উন্নয়ন, দক্ষ জনসেবা এবং উচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রকাশ্যে এসেছে। এই দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করে। দেশটির নীতিগত পছন্দগুলি দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক এবং পরিবেশগত কল্যাণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

    আয়ারল্যান্ড

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় আয়ারল্যান্ড ০.৫৬৩৪ স্কোর নিয়ে নবম স্থান দখল করেছে। জনসেবা উন্নত করা, পরিবেশগত উদ্যোগ এবং জনকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য আয়ারল্যান্ড এই তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে।

    জর্জিয়া

    ২০২৬ সালের দায়িত্বশীল দেশের তালিকায় জর্জিয়া ০.৫৫৮১ স্কোর নিয়ে দশম স্থানে রয়েছে। জর্জিয়া শাসনব্যবস্থা, সমাজকল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত। এই দেশের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং মানব কল্যাণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রকাশ্যে এসেছে।

    ভারতের স্থান কোথায়?

    দায়িত্বশীল দেশ সূচক ২০২৬-এ ভারত ১৫৪টি দেশের মধ্যে ১৬তম স্থানে রয়েছে। ভারতের স্কোর ০.৫৫১৫। ভারত বেশ কয়েকটি বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বলে রাখা ভালো, ০.৫০৮৮০ স্কোর নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৬তম স্থানে রয়েছে, যেখানে ০.৫০৫৪৭ স্কোর নিয়ে চিন ৬৮তম স্থানে রয়েছে। ০.৪৮৩৩৬ স্কোর নিয়ে পাকিস্তান ৯০তম স্থানে রয়েছে।

    আয়োজকরা 'রেসপন্সিবল নেশনস ইনডেক্স'কে একটি যৌগিক কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় আচরণের একাধিক দিক বিবেচনা করে, যার মধ্যে রয়েছে নীতিগত শাসনব্যবস্থা, সামাজিক কল্যাণ, পরিবেশগত তত্ত্বাবধান এবং বাহ্যিক দায়িত্ব। এর লক্ষ্য হল- একটি দেশ কতটা শক্তিশালী তা থেকে মনোযোগ সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের ফলাফলের ক্ষেত্রে কতটা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে তার দিকে নিয়ে যাওয়া, একটি প্রমিত স্কোর ব্যবহার করে বিভিন্ন অঞ্চল এবং আয়ের স্তরের দেশগুলির তুলনা করা। ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল ফাউন্ডেশন বলেছে যে তাদের সূচকটি দায়িত্বশীল আচরণের একটি বিস্তৃত এবং বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা শান্তি, সমৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত সূচকগুলিকে জোর দেয়। এটি তার পদ্ধতিটিকে বৈজ্ঞানিক কঠোরতা, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ এবং স্বচ্ছ তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে বর্ণনা করেছে।

