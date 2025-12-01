Edit Profile
    Modi-Putin meeting: ১০০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য! পুতিনের সফরে নয়া লক্ষমাত্রা ভারতের, বিপদ বাড়বে ট্রাম্পের?

    রাশিয়ায় কর্মরত ভারতীয় পেশাদারদের সংখ্যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

    Published on: Dec 01, 2025 10:16 PM IST
    By Sahara Islam
    ভারতের সঙ্গে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল যখন ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ৪-৫ ডিসেম্বর ভারত সফর করবেন পুতিন। ২০৩০ সালের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে ভারত এবং রাশিয়া। আর সেই লক্ষ্যে পুতিনের সফরে ইন্ডিয়া-রাশিয়া বিজনেজ ফোরাম আয়োজিত হবে।

    পুতিনের সফরে নয়া লক্ষমাত্রা ভারতের (via REUTERS)
    পুতিনের সফরে নয়া লক্ষমাত্রা ভারতের (via REUTERS)

    কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই বিজনেজ ফোরামে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, খাদ্য ও সামুদ্রিক রপ্তানি, ডিজিটাল পরিষেবা এবং ওষুধ ও চিকিৎসা প্রযুক্তি শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে। আলোচনার মূল বিষয়গুলি হল রাশিয়ার বাজারে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের উপস্থিতি সম্প্রসারণ, রাশিয়া ভারত থেকে আরও খাদ্য পণ্য কিনবে, ডিজিটাল পরিষেবাগুলিতে পারস্পরিক অ্যাক্সেস এবং রাশিয়ার ওষুধ পণ্য ক্রয় বৃদ্ধি করবে। এই ফোরামের আলোচ্য সূচির মধ্যে রয়েছে রাশিয়ায় ভারতীয় সরবরাহকারীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি, যৌথ শিল্প প্রকল্প স্থাপন এবং উন্নত প্রযুক্তিতে অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ। রাশিয়া ভারত থেকে দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করতে আগ্রহী। এর প্রমাণ এই যে রাশিয়ায় কর্মরত ভারতীয় পেশাদারদের সংখ্যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওষুধ শিল্পে অংশীদারিত্ব উভয় দেশের জন্য অত্যন্ত কৌশলগত বলে মনে করা হচ্ছে। রাশিয়ার বাজারে ভারতীয় ওষুধের সরবরাহ বৃদ্ধি, রাশিয়ায় ভারতীয় কোম্পানিগুলির দ্বারা ওষুধ উৎপাদন স্থানীয়করণ এবং যৌথভাবে অত্যাধুনিক মেডিকেল টেকনোলজি উৎপাদন ইউনিট স্থাপন উভয় দেশের স্বাস্থ্যসেবা দক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক নীতি এবং বিনিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে।

    ভারত ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো, স্কেলেবল সফটওয়্যার এবং এআই-ভিত্তিক সমাধানে বিশ্বব্যাপী সাফল্য অর্জন করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নিরাপদ যোগাযোগ এবং উন্নত কম্পিউটিংয়ে রাশিয়ার শক্তিশালী অভিজ্ঞতা রয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন যে এই দুটি শক্তির সমন্বয় যৌথ ডিজিটাল উন্নয়ন এবং এআই গবেষণার জন্য বিস্তৃত সুযোগ প্রদান করবে। ফোরামের মূল উদ্দেশ্য হল ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সহযোগিতার জন্য অগ্রাধিকারমূলক পথগুলি চিহ্নিত করা। এছাড়াও রাশিয়ায় ভারতীয় দক্ষ কর্মীদের আরও নিয়োগের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এটি দুই দেশের জন্য পারস্পরিকভাবে সুযোগ তৈরি করবে, কারণ রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে ভারতীয় পেশাদারদের চাহিদা বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, রাশিয়ায় ভারতীয় চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি শাকসবজি, তৈরি খাবার, মিষ্টি, মাখন, দুধের চর্বি এবং আঙ্গুর। মার্কিন শুল্কের কারণে সামুদ্রিক খাবার রপ্তানিকারকরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ায় ভারতীয় চিংড়ি রপ্তানির বিষয়ে আলোচনা চলছে।

