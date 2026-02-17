PM Modi on India's AI Future: 'AI-তে বিশ্বের সেরা তিনের মধ্যে থাকা উচিত ভারতের', IT সেক্টর নিয়ে বড় দাবি মোদীর

PM Modi on India's AI Future: 'AI-তে বিশ্বের সেরা তিনের মধ্যে থাকা উচিত ভারতের', IT সেক্টর নিয়ে বড় দাবি মোদীর
নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই-ইন্ডিয়া ইমপ্যাক্ট সামিটে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকার উপরে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, কৃত্রিম মেধা ভারতের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে না, বরং একে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিচ্ছে।
নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই-ইন্ডিয়া ইমপ্যাক্ট সামিটে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকার উপরে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, কৃত্রিম মেধা ভারতের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে না, বরং একে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিচ্ছে। সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত পরিবর্তনের কারণে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০ বিলিয়ন ডলারে (এখনকার নিরিখে ৩৭ লাখ কোটি টাকা) পৌঁছতে পারে। এই খাতটি ইতিমধ্যে পরিষেবা রফতানির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এটি পণ্য, প্ল্যাটফর্ম এবং সমাধান তৈরিতেও আরও এগিয়ে যেতে পারে।'
প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিশ্বের শীর্ষ তিনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক শক্তির মধ্যে একটিতে পরিণত হওয়া উচিত। সরকার ইন্ডিয়া এআই মিশনের মাধ্যমে দেশীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য একটি সর্বাঙ্গীন কৌশল গ্রহণ করেছে। এই মিশনের অধীনে জিপিইউয়ের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এখন আরও ২০,০০০ জিপিইউ যুক্ত করা হচ্ছে, যার ফলে মোট ৩৮,০০০-রও বেশি হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে কৃত্রিম মেধার নকশা, গবেষণা ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে ভারতের চাহিদা অনুযায়ী সমাধানসূত্র বের করা যায়। এআইয়ের সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগ ২০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃত্রিম মেধার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা লিঙ্গ, ভাষা এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত পক্ষপাতিত্বকে প্রতিফলিত করতে পারে। এই পক্ষপাতিত্বগুলি পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট নাও হতে পারে, তবে ভারতের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কারণে তারা ভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। প্রাথমিকভাবে ইংরেজি বা শহুরে তথ্যের উপর প্রশিক্ষিত এআই মডেলগুলি গ্রামীণ ব্যবহারকারী বা আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের জন্য কার্যকর নাও হতে পারে।
সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত দায়িত্বশীল ও সমন্বিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যা মানুষ, পৃথিবী ও অগ্রগতির নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গ্লোবাল সাউথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এত বড় আকারে এই প্রথম সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
News/News/PM Modi On India's AI Future: 'AI-তে বিশ্বের সেরা তিনের মধ্যে থাকা উচিত ভারতের', IT সেক্টর নিয়ে বড় দাবি মোদীর