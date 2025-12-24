Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India's Akash NG Missile Test: পাক-বাংলাদেশের লম্ফঝম্পের মাঝে আকাশ-এনজি মিসাইলের সফর পরীক্ষা ভারতের

    নতুন আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এখন বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৈরি বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন আকাশ-এনজি বিভিন্ন উচ্চতায় এবং বিভিন্ন দূরত্বে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয় বলে জানিয়েছে ডিআরডিও।

    Published on: Dec 24, 2025 7:31 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নয়া প্রজন্মের আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সফল পরীক্ষা চালাল ডিআরডিও। গত মে মাসে অপারেশন সিঁদুরে ব্যবহৃত আকাশ ডিফেন্স সিস্টেমের উন্নত সংস্করণ এই আকাশ-এনজি। এই নতুন আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এখন বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৈরি বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন আকাশ-এনজি বিভিন্ন উচ্চতায় এবং বিভিন্ন দূরত্বে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম হয় বলে জানিয়েছে ডিআরডিও। এই আকাশ-এনজি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে রয়েছে দেশীয় প্রযুক্তির 'আরএফ সিকার' (RF Seeker)। এই আরএফ সিকার হল একটি ব়্যাডার সিস্টেম। সেটি অ্যান্টেনার মতো কাজ করে মিসাইল বা অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। ক্ষেপণাস্ত্রটিতে একটি স্মার্ট গাইডেন্স সিস্টেম রয়েছে, যা শেষ মুহূর্তেও লক্ষ্যবস্তুকে লক করতে সাহায্য করে।

    নয়া প্রজন্মের আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সফল পরীক্ষা চালাল ডিআরডিও। (@SpokespersonMoD)
    নয়া প্রজন্মের আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সফল পরীক্ষা চালাল ডিআরডিও। (@SpokespersonMoD)

    আর নয়া আকাশ এনজি ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। এই মিসাইলের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০০ কিলোমিটার। এদিকে এই মিসাইল সিস্টেমে থাকা দেশীয় 'আরএফ সিকার' ১৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ৬৪টি লক্ষ্যবস্তুকে শনাক্ত করতে পারে। ২০ মিনিটের মধ্যে এই মিসাইল সিস্টেমকে মোতায়েন করা যায়। টার্গেট চিহ্নিত করে রকেট লঞ্চের ক্ষেত্রে এর ১০ সেকেন্ড সময় লাগে। এবং তিন মিসাইল সিস্টেমের ক্ষেত্রে সেই সময় ২০ সেকেন্ড। এটি ৩৬০ ডিগ্রি রেঞ্জে কার্যকর। একসঙ্গে এই মিসাইল সিস্টেম মোট ১০টি লক্ষ্যবস্তুকে চিহ্নিত করে 'লক' করতে পারে।

    উল্লেখ্য, মে মাসে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতের ১৫টি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তান। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পাক হামলা ব্যর্থ করে দেয়। সেই সময় ‘সুদর্শন চক্র’ এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আকাশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সময় চিনা এয়ারক্রাফট এবং তুরস্কের ড্রোন ব্যবহার করে পাকিস্তানি সেনা যে হামলা চালিয়েছে, তা রুখে দিয়েছিল আকাশ। এই ‘আকাশ’ মিসাইল সিস্টেম 'পোর্টেবল'। অর্থাৎ, এগুলিকে যেকোনও জায়গায় বহন করা যায়। ট্রাক বা ট্যাঙ্কের মতো যানবাহনের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। অবশ্য, এর পাল্লা মাত্র ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার। এদিকে প্রায় ২০ হাজার মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় যুদ্ধবিমান, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম এই মিসাইল সিস্টেম।

    এর আগে গত জুলাই মাসে লাদাখ সেক্টরে প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় ‘আকাশ প্রাইম’ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সফল পরীক্ষা করেছিল ডিআরডিও। রিপোর্ট অনুযায়ী, এতে থ্রিডি রাজেন্দ্র রাডার, উন্নত রিয়েল-টাইম মাল্টি-সেন্সর ডেটা প্রসেসিং এবং ডিজিটাল কোডেড গাইডেন্স সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

    News/News/India's Akash NG Missile Test: পাক-বাংলাদেশের লম্ফঝম্পের মাঝে আকাশ-এনজি মিসাইলের সফর পরীক্ষা ভারতের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes