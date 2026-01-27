India to Pak on Op Sindoor in UN: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তানকে আয়নায় মুখ দেখাল ভারত, মুখ পুড়ল জঙ্গি দেশের

India to Pak on Op Sindoor in UN: অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তানকে আয়নায় মুখ দেখাল ভারত, মুখ পুড়ল জঙ্গি দেশের
সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া পাকিস্তানকে ফের একবার বিশ্বমঞ্চ থেকে আয়না দেখাল ভারত। রাষ্ট্রসংঘে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তানের ভুলভাল বক্তব্যকে খারিজ করে ভারত। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পার্বতনেনি হরিশ বলেছেন, পাকিস্তানের একমাত্র অ্যাজেন্ডা হচ্ছে 'আমার দেশের ক্ষতি করা'। হরিশ বলেন, গত বছরের মে মাসে ঘটে যাওয়া 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ তুলে ধরেছেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি। গত ৯ মে পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের ওপর হামলার হুমকি দিচ্ছিল, কিন্তু ১০ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সরাসরি আমাদের সেনাবাহিনীকে ডেকে লড়াই বন্ধ করার অনুরোধ জানায়।
ভারতীয় দূত রাষ্ট্রসংঘে বলেন, ভারতের পদক্ষেপে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি বিমানঘাঁটির ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে ধ্বংস হওয়া রানওয়ে এবং পুড়ে যাওয়া হ্যাঙ্গারের ছবিও রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা পাকিস্তানি প্রতিনিধির কাছ থেকে 'নিউ নর্মাল' সম্পর্কে শুনেছি। কিন্তু আমি আবারও বলছি যে পাকিস্তানের ইচ্ছেমতো সন্ত্রাসবাদকে কখনও স্বাভাবিক করা যায় না। পাকিস্তানের পক্ষে সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা স্বাভাবিক নয়।'
হরিশ আরও বলেন, 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের কোনও মন্তব্য করার অধিকার নেই। জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সর্বদা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, রয়েছে এবং থাকবে। ভারত ৬৫ বছর আগে সদিচ্ছা এবং বন্ধুত্বের চেতনায় সিন্ধু জল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। এই সাড়ে ছয় দশকে পাকিস্তান এই চুক্তির ভাবনা লঙ্ঘন করে ভারতের ওপর তিনটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাজার হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার ভারতীয়। ভারত অবশেষে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রস্থল পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্যভাবে এবং স্থায়ীভাবে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল না করা পর্যন্ত এই চুক্তি স্থগিত রাখা হবে।' এদিকে পাকিস্তানকে আইনের শাসন নিয়ে আত্মসমীক্ষা করার পরামর্শ দেন ভারতীয় দূত। পাকিস্তানে ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক অভ্যুত্থান নিয়েও তোপ দাগেন হরিশ।
উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়।
এই সময়কালে পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ভারত ধ্বংস করেছিল মাঝ আকাশের লড়াইয়ে। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ শ্রেণির বিমানও ধ্বংস করা হয়েছিল এই সংঘাতের সময়। এছাড়া ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।