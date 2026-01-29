India-USA Trade Deal Talks: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তির পর আমেরিকাও সুখবর দেবে ভারতকে?
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় 'অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য' অগ্রগতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছ। অবশ্য সরকার এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনায় অগ্রগতি হয়।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মাদার অফ ডিলসের পর ভারত এখন আমেরিকা থেকেও সুখবর পেতে পারে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আবহে আমেরিকার সঙ্গেও আলোচনার গতি বজায় রেখেছে ভারত। এরই মাঝে সরকার বলছে, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তিকে ভারত-মার্কিন চুক্তির বিকল্প হিসাবে দেখা উচিত নয়। সরকারের বক্তব্য, ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য মার্কিন বাজার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই আবহে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারি আমলা পিটিআইকে বলেন, আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় 'অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ' অগ্রগতি হয়েছে এবং উভয় পক্ষই ইতিবাচক ফলাফলের আশা করছে।
এরই মধ্যে আবার ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন অর্থ সচিব স্কট বেসেন্ট। বুধবার সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট বলেন, ইউরোপীয় দেশগুলোর এই পদক্ষেপে তিনি অত্যন্ত হতাশ। ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝে নীতির সঙ্গে আপস করার অভিযোগ তোলেন ইউরোপের বিরুদ্ধে। বেসেন্ট ইউরোপীয় দেশগুলিকে নিয়ে বলেন, তারা একদিকে ইউক্রেনকে সহায়তা করার কথা বলছেন এবং অন্যদিকে রাশিয়ার যুদ্ধে পরোক্ষভাবে অর্থায়নের কথা বলছেন।
স্কট বেসেন্ট বলেন, 'ইউরোপীয় দেশগুলো ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সামনের সারিতে রয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থায়ন করছে।' তিনি যুক্তি দেন, ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কিনছে। তারপরে ইউরোপীয় দেশগুলি ভারত থেকে সেই তেল পরিশোধিত পণ্য হিসেবে কিনছে। বেসেন্টের মতে, এটি রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞাকে উপহাস করার মতো কাণ্ড। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করার বদলে ভারতের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করেছে ইউরোপ। এরই মাঝে এবার জানা গেল, আমেরিকাও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এর আগে রিপাব্লিকান সেনেটর দাবি করেছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, জেডি ভ্যান্স এবং পিটার নাভারো বারবার বাধা দিয়েছেন ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে।
