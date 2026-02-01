India Vs Pakistan under 19 :পাকিস্তানকে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের সেমির দৌড় থেকে ছেঁটে দিল ভারত!আয়ুষদের রাজকীয় পাক-বধ

India Vs Pakistan under 19 :পাকিস্তানকে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের সেমির দৌড় থেকে ছেঁটে দিল ভারত!আয়ুষদের রাজকীয় পাক-বধ
১৫ ফেব্রুয়ারি স্ল্যাপ ডে-তে টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের সিনিয়র টিমের মুখোমুখি পাকিস্তান হবে কি না, তা সদ্য স্পষ্ট করেছে মহসিন নাকভির দেশ পাকিস্তান। তবে বুলাওয়োতে ভারতের কাছে কার্যত দুরমুশ হয়ে গেল ফারহান ইউসুফের পাকিস্তান। ৫৮ রানে আয়ুষ মাহত্রের ভারত পকেটে পুরে ফেলল ম্যাচ। তার সঙ্গেই ভারতের ছোটদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে বিজয়রথ ধরে রাখল ভারত!
এর আগে, ম্যাচের শুরুতেই টসের সময় ফের একবার মাথাচাড়া দেয় হ্যান্ডশেক বিতর্ক। ভারতের ক্যাপ্টেন আয়ুষ মাহত্রে ও পাকিস্তানের ফারহান ইউসুফ চসের সময় চেনা সৌজন্যের ছবি থেকে ছিলেন দূরে। এই ম্যাচেও ভারতের জুনিয়ার টিম পাকিস্তানের জুনিয়রদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। এদিকে, আজকের ম্যাচে ক্রিকেট-গণিতের হিসাবে পাকিস্তানকে ৩৩.৩ ওভারে ২৫৩ রানে পৌঁছতে হত সেমিফাইনালে ওঠার জন্য। কারণ, তার আগে ২৫৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা ফারহানদের সামনে রাখে মাহত্রেরা। তবে ৩৩.৩ ওভারে পাকিস্তান সেই লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। ফলত, ভারত কার্যত এশিয়া কাপের বদলা নিয়ে এই ম্যাচে ৩৩.৩ ওভারেই নিশ্চিত করে দেয় যে পাকিস্তান সেমিফাইনালে আর যাচ্ছে না!
এদিকে, পাকিস্তান টসে জিতে নেয় ফিল্ডিং। ভারতের ইনিংসের শুরুতেই পর পর ধাক্কা লাগে। শুরুর দিকে ৭.৪ ওভারে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান সূর্যবংশী। এরপর থেকে সেভাবে উইকেট বাঁচিয়ে এগোতে গিয়ে বার বার ধাক্কা খেয়েছেন মাহত্রেরা। এরপর ক্যাপ্টেন মাহত্রের উইকেট যায়। ফিরে যান অ্যারন জর্জও। ৭৮ রানে ৩ উইকেট পড়তেই হাল ধরেন বিহান-বেদান্ত। অন্যদিকে, পাকিস্তানের নড়বড়ে ফিল্ডিংএর সামনে ভারতের রানের দৌড় চলতে থাকে। শেষমেশ স্কোর বোর্ডে ১০ উইকেট ৪৯.৫ ওভারে খুইয়ে ভারত তোলে ২৫২। ভারতের তরফে বেদান্ত ত্রিবেদীর ৬৮ এই ইনিংসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব ছিল। পাকিস্তানের তরফে আবদুল সুবহান ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে কাড়েন নজর।
এরপর পাকিস্তানের ইনিংসের শুরুর দিকে ২৩ রানের মাথায় প্রথম সাফল্য পায় ভারত। ফিরে যান পাকিস্তানের সমীর মিনহাস। হেনিল প্যাটেলের ঝোড়ো বোলিংএ ভর করে আসে উইকেট। দ্বিতীয় উইকেট আসে ১৭ ওভারে ৮৮ রানে। আগুনে বোলিংএ উইকেট তোলেন কণিষ্ক।এরপর ৩৯ এভারে পাকিস্তানের ১৫১ রানে আসে ভারতের তৃতীয় সাফল্য। ফিরে যান ফারহান ইউসুফ। আয়ুষের বলে আউট হওয়ার আগে উসমানই পাকিস্তানের তরফে সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন ৬৬ রান নিয়ে। এরপর থেকে ক্রমাগত ব্যবধানে পড়তে থাকে পাকিস্তানের উইকেট, ৪৬.২ ওভারে ১৯৪ রানে গুটিয়ে যায় পাক বাহিনী। ম্যাচের শেষে ‘ম্যান অফ দ্য ম্যাচ’ হন কণিষ্ক চৌহান। তাঁর আগুনে বোলিংই শুধু নয়, কণিষ্কের ৩৫ রানও ভারতকে এই জয় পকেটে পুরে ফেলতে সাহায্য করে। একইসঙ্গে ফিল্ডিং-এ কণিষ্কের তাক লাগানো ক্যাচও কেড়েছে নজর।