India Vs South Africa 1st Test Match: ম্যাচ হেরে অনভিজ্ঞতাকে ঢাল করলেন 'সিনিয়র তাড়ানো' গম্ভীর, দাঁড়ালেন কিউরেটরের পাশে

India Vs South Africa 1st Test Match: ম্যাচ হেরে অনভিজ্ঞতাকে ঢাল করলেন 'সিনিয়র তাড়ানো' গম্ভীর, দাঁড়ালেন কিউরেটরের পাশে
গৌতম বলেন, 'আমর এই নির্দিষ্ট (স্পিনিং ট্র্যাক) ধরনের পিচই চেয়েছিলাম।' গম্ভীর আরও দাবি করেন, কিউরেটর খুব সাহায্য করেছেন। এরই সঙ্গে তিনি যুক্তি দেন, স্পিনারের থেকে পেসাররা বেশি উইকেট নিয়েছিলেন এই ম্যাচে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির সমর্থকরা অনেক সময়ই অভিযোগ করেন গৌতম গম্ভীর কার্যত সিনিয়রদের টেস্ট দল থেকে বিতাড়িত করেছেন। এমনকী সাম্প্রতিক সময়ে ওডিআই-তেও রোহিত এবং কোহলির ওপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছিল কোচ গম্ভীরের ওপর। তবে তাঁর অধীনে ভারতীয় ক্রিকেট দল দেশের মাটিতে ফের একটি টেস্ট ম্যাচ হারল। এর আগেও গতবছর নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজে বিরুদ্ধে ঘূর্ণি ফাঁদ পেতে নিজেরাই পা দিয়ে কাত হয়েছিল ভারত। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও সেই ব়্যাঙ্ক টার্নার পিচে হারল ভারত। এই আবহে গৌতম গম্ভীর অজুহাত হিসেবে দলের অনভিজ্ঞতাকে তুলে ধরলেন।
আজ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আগের সময়ে, আপনার সময়তে ভারত ঘূর্ণি পিচে এভাবে হারত না ঘরের মাঠে, এই আবহে বর্তমান দলে কী স্পিনের বিরুদ্ধে খেলার সেই ক্ষমতা নেই। জবাবে গৌতম গম্ভীর বলেন, 'দুটো জমানাকে তুলনা করা উচিত নয়। আর দেখুন এই দলে কত তরুণ খেলোয়াড় আছে। তাঁরা এখনও ততটা অভিজ্ঞ নন।' এদিকে পিচের মান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গৌতম বলেন, 'আমর এই নির্দিষ্ট (স্পিনিং ট্র্যাক) ধরনের পিচই চেয়েছিলাম।' গম্ভীর আরও দাবি করেন, কিউরেটর খুব সাহায্য করেছেন। এরই সঙ্গে তিনি যুক্তি দেন, স্পিনারের থেকে পেসাররা বেশি উইকেট নিয়েছিলেন এই ম্যাচে।
এদিকে গৌতম যতই বলুন, পিচ নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। দ্বিতীয় দিনেই ধারাভাষ্যের সময় এই পিচকে 'বিপজ্জনক' আখ্যা দিয়েছিলেন দীনেশ কার্তিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় পিচের বদনাম করেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন। এদিকে অনিল কুম্বলেও জিও হটস্টারে ইডেনের পিচ নিয়ে অবাক ছিলেন।
উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনের ঘূর্ণি পিচে আড়াই দিনেই ৩০ রানে হারল গৌতম গম্ভীরের দল। আজ সকালে টেম্বা বাভুমার লড়াকু ইনিংস দিয়ে ম্যাচে ফিরে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর ১২৩ রানের ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুভমন গিল বিহীন ভারত অলআউট হয়ে গেল ৯৩ রানে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন সাইমন হার্মার।
News/News/India Vs South Africa 1st Test Match: ম্যাচ হেরে অনভিজ্ঞতাকে ঢাল করলেন 'সিনিয়র তাড়ানো' গম্ভীর, দাঁড়ালেন কিউরেটরের পাশে