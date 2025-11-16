India Vs SA 1st Test Match: নিজেদের পাতা ফাঁদে ফের কাত ভারত, ইডেনের ঘূর্ণি পিচে আড়াই দিনে লজ্জার হার গম্ভীরের দলের
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনের ঘূর্ণি পিচে ৩০ রানে হারল গৌতম গম্ভীরের দল। আজ সকালে টেম্বা বাভুমার লড়াকু ইনিংস দিয়ে ম্যাচে ফিরে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর ১২৩ রানের ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুভমন গিল বিহীন ভারত অলআউট হয়ে গেল ৯৩ রানে।
এই টেস্টের প্রথম দিনে বল হাতে জাদু দেখিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন তিনি মাত্র ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস খুব রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল।
এই টেস্টের প্রথম দিনে বল হাতে জাদু দেখিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন তিনি মাত্র ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস খুব রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল। ইডেন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৫৯ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৮৯ রানেই অলআউট হয়ে যায় ভারত। ভারতের হয়ে এই ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন কেএল রাহুল। ২৯ রান করেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। এদিকে ঋষভ পন্ত ভালো ফর্মে ছিলেন। তবে ২৪ বলে ২৭ রান করে তিনি আউট হয়ে যান। জাদেজাও ২৭ রান করেন। এছাড়া ধ্রুব জুরেল করেন ১৪ রান এবং অক্ষর প্যাটেল ১৬। বোলারদের মধ্যে হার্মারের ৪ উইকেট ছাড়া মার্কো জানসেন পান ৩ উইকেট, মহারাজ এবং কর্বিন বশ পান ১টি করে উইকেট। ভারত প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে ৩০ রানে এগিয়ে ছিল।
এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫৩ রানে অলআউট হয়। লড়াকু ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ভারতের হয়ে সেই ইনিংসে ৪টি উইকেট নিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। কুলদীপ এবং সিরাজ ২টি করে উইকেট নেন। ১টি করে উইকেট পান বুমরাহ এবং অক্ষর। এরপর ১২৩ রান তাড়া করতে নেনে ভারত ৩০ রান আগেই গুটিয়ে যায়। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন ওয়াশিংটন সুন্দর, ২৬ করেন অক্ষর। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৪ উইকেট নেন সাইমন হার্মার, ২টি করে উইকেট পান মার্কো জানসেন এবং কেশব মহারাজ।
