    ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না, দাবি RSS প্রধান মোহন ভাগবতের

    আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত শনিবার বলেছেন, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবেই। কেউ তা থামাতে পারবে না। তিনি বলেন, আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে ভারত এমন একটি জাতি হয়ে উঠবে, যা বিশ্বগুরু হয়ে সুখ ও শান্তির জীবন দেবে। বৃন্দাবনে সুদামা কুটি আশ্রমের শতবার্ষিকী উদযাপনে যোগ দিতে আসেন ভাগবত।

    Published on: Jan 10, 2026 9:57 PM IST
    By Ayan Das
    আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত শনিবার বলেছেন, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবেই। কেউ তা থামাতে পারবে না। তিনি বলেন, আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে ভারত এমন একটি জাতি হয়ে উঠবে, যা বিশ্বগুরু হয়ে সুখ ও শান্তির জীবন দেবে। বৃন্দাবনে সুদামা কুটি আশ্রমের শতবার্ষিকী উদযাপনে যোগ দিতে আসেন ভাগবত। তিনি ভক্তিকে শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন যে পশ্চিমী দুনিয়া নিজেদের সৃষ্টির প্রভু বলে মনে করে। যদিও আমরা ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু নই, আমরা মহাবিশ্বের একটি অংশ।

    আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    তিনি বলেন, 'আমরা ভারতে বসবাসকারী সব মানুষকে হিন্দু মনে করি, কিন্তু বহিরাগতরা আমাদের ভিন্ন বর্ণ হিসেবে দেখে। আমাদের এক হতে হবে, সব হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সবার সঙ্গে বসতে হবে, উঠে পড়তে হবে, খেতে হবে, কথা বলতে হবে।

    ভাগবতে হিন্দুদের ঐক্যের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, আজ বিশ্বে সনাতনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আমরা সংঘের কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে জাতির সেবা করি। আমাদের শক্তি জাগ্রত করার কাজ করতে হবে, ভক্তিমূলক কর্ম করা সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন, সেজন্য আমি এ ধরনের অনুষ্ঠানে যাই। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি উঠে দাঁড়াই, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে। যাঁরা ধৈর্য ধরেন, তাঁদের মুখোমুখি হন, তাঁদের সামনে সমস্যা দাঁড়ায় না। এই পরিস্থিতি আমরা আগেও দেখেছি। আমরা যেমন সনাতনী ধার্মিক হিন্দুরা এক হয়ে যাব। এই ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া হবে। আমাদের শক্তির ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে, এ ধরনের আয়োজনে যেতে হবে, সন্ন্যাসীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।’ আরএসএস প্রধান দাবি করেছেন, হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন, তাহলে আগামী ২০-৩০ বছরে ভারতকে বিশ্বনেতা হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না।

