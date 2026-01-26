India EU trade deal: চূড়ান্ত হল ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি! কার্যকরী হতে কত দিন লাগতে পারে?
বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, দ্রুত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং চুক্তি স্বাক্ষর করার চেষ্টা করা হবে।
ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা সফলভাবে শেষ হয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল। তিনি বলেন, যে ২৭ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতে চলা এই চুক্তিটি ‘ভারসাম্যপূর্ণ এবং দূরদর্শী’ যা ইইউর সাথে ভারতের অর্থনৈতিক সংহতকরণকে উন্নত করতে সহায়তা করবে।
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিব জানিয়েছেন, ‘আগামী বছরের কোনও এক সময় এই চুক্তি কার্যকর হবে। পাঠ্যটি আইনি পথ গ্রহণ করতে ৫-৬ মাস সময় লাগবে, এর পরে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর করা হবে।' তিনি বলেন, ‘আলোচনা সফলভাবে শেষ হয়েছে। চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়েছে। এটি উভয় অর্থনীতিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’
উরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন সোমবার ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে এবং ১৬ তম ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লিতে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, নেতাদের স্বাগত জানাতে পেরে ভারত গর্বিত এবং ইইউ প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি তাঁদের অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে তুলে ধরে। এক্স-এ এক পোস্টে ইউরোপীয় কমিশন বলেছে, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের অংশীদারিত্ব একটি অভিন্ন লক্ষ্যের উপর নির্মিত। আমরা আগামিকালের ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভারত শীর্ষ সম্মেলনের অপেক্ষায় রয়েছি, আমরা একযোগে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। ’
ভারতের সঙ্গে এই 'সব সমঝোতার জননী' শীর্ষক সম্পর্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য কমিশনার মার্কোস সেফকোভিচ বলেছেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই চুক্তি ইউরোপীয় সংস্থাগুলির জন্য ভারতীয় বাজারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্মুক্ত করতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের ইইউ-ভারত শীর্ষ সম্মেলনের আগে ইউরো নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে ইইউ চিফ উরসুলা ভন দের লিয়েনের ভাষাতেই মার্কোস সেফকোভিচ, এই চুক্তিকে ‘সমস্ত চুক্তির জননী’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ইউরোপীয় ব্লক ভারতের আমদানি শুল্ক হ্রাস করার জন্য জোর দেওয়ার সাথে সাথে আলোচকরা ‘তাদের চূড়ান্ত সংখ্যাগুলি পরীক্ষা করছেন’, যা কিছু খাতে ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
সেফকোভিচের মতে, এই চুক্তিটি প্রায় ২ বিলিয়ন লোককে অন্তর্ভুক্ত করে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি করবে এবং ইউরোপীয় পণ্যগুলির উপর অনেক ভারতীয় শুল্ক প্রত্যাহার করবে। প্রায় ৬ হাজার ইউরোপীয় সংস্থা ইতিমধ্যে ভারতে কাজ করছে; এবং গত এক দশকে দুই অংশীদারের মধ্যে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাসেলস এই চুক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের বাইরে তার বাণিজ্য সম্পর্ককে বৈচিত্র্যময় করার কৌশলগত পদক্ষেপ হিসাবে দেখেছে, অন্যদিকে ভারতীয় কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ এবং পণ্যগুলির জন্য বাজার উন্মুক্ত করার ইচ্ছার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজা কালাসও বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইইউ-ভারত সম্পর্কের দৃঢ় গতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।
(এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড )