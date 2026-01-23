ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়ে দেশের সেবার সুযোগ! শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হবে?

ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়ে দেশের সেবার সুযোগ! শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হবে?
ভারতীয় বায়ুসেনায় 'অগ্নিবীর বায়ু' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে। ০১/২০২৭ ব্যাচের জন্য এই নিয়োগ করা হবে। যোগ্য এবং অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। চার বছরের জন্য এই নিয়োগ করা হবে।
ভারতীয় বায়ুসেনায় 'অগ্নিবীর বায়ু' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে। ০১/২০২৭ ব্যাচের জন্য এই নিয়োগ করা হবে। যোগ্য এবং অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। চার বছরের জন্য এই নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১ ফেব্রুয়ারি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হতে হবে?
প্রার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিষয়ে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। অথবা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। ইলেক্ট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি বা আইটি ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি বা অটোমোবাইলে তিন বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা থাকতে হবে। ডিপ্লোমা কোর্সে ইংরেজি একটি বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। আর তাতে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে।
যদি প্রার্থীর ডিপ্লোমা কোর্সে বিষয় হিসাবে ইংরেজি না নিয়ে থাকেন, তাহলে মাধ্যমিকে ইংরেজিতে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। অথবা সর্বনিম্ন 50 শতাংশ নম্বর-সহ দুই বছরের ভোকেশনাল কোর্স করতে হবে। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি বিষয়ে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। আবার সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পারে। এই স্তরে ইংরেজি বিষয়ে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। অথবা সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ দুই বছরের ভোকেশনাল কোর্স করতে হবে। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি বিষয়ে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।
কত বেতন হবে?
প্রথম বছরে বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা: প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা।
দ্বিতীয় বছর: প্রতি মাসে ৩৩,০০০ টাকা।
তৃতীয় বছর: প্রতি মাসে ৩৬,৫০০ টাকা।
শেষ বছর: প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা।
কয়েকটি ভাতা পাওয়া যাবে। তবে মহার্ঘ ভাতা পাওয়া যাবে না। বিমা কভার পাওয়া যাবে। আপনি প্রতি বছর ৩০ দিনের ছুটি পাবেন। অসুস্থতার ক্ষেত্রে, আপনি ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ডিসচার্জও পাবেন। অগ্নিবীর চার বছরের চাকরির পরে ডিসচার্জের উপর টাকা মিলবে।
