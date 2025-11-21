Edit Profile
    Tejas Fighter Jet pilot Namansh Syal: বিভীষিকার তেজসের পাইলট ছিলেন হিমাচলের নমংশ! দুবাইয়ে দেখা গিয়েছিল হাসিমুখে

    দুবাইয়ে তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যালের। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু বলেছেন, 'দুবাই এয়ার শোয়ে তেজস বিমানের দুর্ঘটনায় হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বীরপুত্র নমংশ স্যালজির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনর এবং হৃদয়বিদারক।

    Published on: Nov 21, 2025 10:44 PM IST
    By Ayan Das
    দুবাইয়ে তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যালের। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেছেন, ‘দুবাই এয়ার শোয়ে তেজস বিমানের দুর্ঘটনায় হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বীরপুত্র নমংশ স্যালজির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনর এবং হৃদয়বিদারক। একজন বীর, কর্তব্যপরায়ণ এবং সাহসী পাইলটকে হারিয়ে ফেলল দেশ। শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা জানাচ্ছি।’

    দুবাইয়ে তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যালের। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং এক্স @SukhuSukhvinder)
    দুবাইয়ে তেজস যুদ্ধবিমানের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার নমংশ স্যালের। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং এক্স @SukhuSukhvinder)

    আর উইং কম্যান্ডার স্যালের প্রয়াণের খবর সামনে আসার পরে তাঁর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। দুবাই এয়ার শোয়ের মধ্যেই তাঁকে হাসিমুখে দেখা গিয়েছিল। ছবিও তুলতে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে। আর সেই এয়ার শোয়ের শেষদিনে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। হাসিমুখটা আর কোনওদিন দেখতে পাবে না দেশ।

    ১) তেজস যুদ্ধবিমানের (একটি ইঞ্জিন এবং একজন পাইলট) সর্বাধিক পে-লোড হল ৪,০০০ কেজি। অর্থাৎ ৪,০০০ কেজি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উড়তে পারে তেজস। টেকঅফের সময় সর্বাধিক ওজন থাকতে পারে ১৩,৩০০ কেজি।

    ২) লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এলসিএ) তেজস হল ৪.৫ প্রজন্মের মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। ২০১৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনার ৪৫ নম্বর স্কোয়াড্রনে (ফ্লাইং ড্র্যাগার্স) তেজস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনার সেই স্কোয়াড্রনেই প্রথমবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তেজস। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে তেজস এই শ্রেণির সবথেকে ছোট এবং সবথেকে হালকা যুদ্ধবিমান হল।

    ৩) তেজসের মূলত তিনটি ভ্যারিয়েন্ট আছে - তেজস মার্ক১ (এমকে১), তেজস মার্ক১এ (এমকে১এ) এবং তেজস মার্ক ২ (এমকে২)। চলতি বছরের অগস্টেই ভারত সরকার ৯৭টি এলসিএ তেজস মার্ক ১এ যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্তে ছাড়পত্র দিয়েছে।

    ৪) দীর্ঘদিন ধরেই অসংখ্য এয়ার শোয়ে অংশগ্রহণ করছে তেজস যুদ্ধবিমান। আপাতত ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি স্কোয়াড্রনে আছে। দুটি স্কোয়াড্রনই তামিলনাড়ুতে অবস্থিত।

    ৫) তেজস যুদ্ধবিমানের স্বপ্ন বোনার কাজটা শুরু হয়েছিল। ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে। ২০০৩ সালে সরকারিভাবে নাম হয় তেজস। ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিমান হল তেজস। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, একটা সময় তেজস যুদ্ধবিমানের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমেরিকা। কিন্তু ১৯৯৮ সালে পরমাণু পরীক্ষার পরে সেই ছবিটা পালটে গিয়েছিল। আমেরিকা সরে গিয়েছিল। ভারত যা করার নিজেই করেছিল। আর ভারতের গর্ব হয়ে ওঠে তেজস যুদ্ধবিমান। সোজা ভাষায় বলতে গেলে তেজস যুদ্ধবিমানের হৃৎপিণ্ড এবং নিউক্লিয়াস হল তেজস।

