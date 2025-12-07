Rajnath on Operation Sindoor: ভারতের সেনা চাইলে অপারেশন সিঁদুরে আরও অনেক কিছু করতে পারত, হুংকার রাজনাথের
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের সামরিক বাহিনী আরও অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু সচেতনভাবেই 'সংযম' ও 'ভারসাম্যপূর্ণ' প্রত্যুত্তর দিয়েছে। রাজনাথ বলেন, গত মে'তে অপারেশন সিঁদুর ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা ও শৃঙ্খলাকে তুলে ধরেছে, যা উত্তেজনা না বাড়িয়ে সন্ত্রাসবাদের হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করেছে। দেশের বিভিন্ন অংশে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও) দ্বারা সম্পন্ন ১২৫টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করার পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন এবং সীমান্ত এলাকার সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যে সমন্বয় দেখেছি, তা অবিশ্বাস্য ছিল। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্থন জানানোর জন্য আমি লাদাখ এবং সীমান্ত এলাকার প্রতিটি নাগরিককে কৃতজ্ঞতা জানাই।’
তিনি বলেন, এই সমন্বয়ই আমাদের পরিচয়। আমাদের পারস্পরিক বন্ধন আমাদের বিশ্ব থেকে আলাদা করে। পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি শিবিরে লক্ষ্য করার লক্ষ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ৭ মে অপারেশন সিঁদুর চালু করেছিল। মাত্র কয়েক মাস আগে আমরা দেখেছি যে কীভাবে পহেলগাঁওয়ে কাপুরুষোচিত জঙ্গি হামলার জবাবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছে।
আমরা চাইলে আরও অনেক কিছু করতে পারতাম, হুংকার রাজনাথের
রাজনাথ বলেন, ‘আমরা চাইলে অবশ্যই আরও অনেক কিছু করতে পারতাম, কিন্তু আমাদের বাহিনী শুধু বীরত্বই দেখায়নি, সংযমও দেখিয়েছে এবং যা দরকার তাই করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই এত বড় অভিযান সম্ভব হয়েছে।'
তিনি বলেন, 'আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সময়মতো লজিস্টিক সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। সীমান্ত এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা হয়েছে, যার ফলে অপারেশন সিঁদুর ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছে। সীমান্ত এলাকায় উন্নত যোগাযোগ বিভিন্নভাবে নিরাপত্তাকে রূপান্তরিত করছে এবং সৈন্যদের দুর্গম অঞ্চলে আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম করে তুলেছে।'
