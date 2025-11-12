Indian Army in Kashmir: সীমান্তে নর্দার্ন কমান্ডের প্রধান, অপারেশন সিঁদুর ২.০-র প্রস্তুতি কি শুরু করে দিল সেনা?
সরকারি ভাবে সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অনুপ্রবেশ রোখার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতেই নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে গিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা। উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণের আগে আগেই কাশ্মীরে অপারেশন পিম্পল চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা।
দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর থেকেই অপারেশন সিঁদুর ২.০ নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কারণ এর আগে অপারেশন সিঁদুরের সময়ই প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেছিলেন, এরপর আর একটি জঙ্গি হামলা হলেও তা যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এই পরিস্থিতিতে দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকেই দলা শুকিয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের। তাদের নিজেদের দেশেও ইসলামাবাদে বিস্ফোরণ ঘটে। এবং তারপরে তারা যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘোষণা করেছে। আর আজ ভারতীয় সেনার নর্দার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা উত্তর কাশ্মীরে যান।
সরকারি ভাবে সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অনুপ্রবেশ রোখার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতেই নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে গিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা। উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণের আগে আগেই কাশ্মীরে অপারেশন পিম্পল চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সেই অভিযানে ২ পাক অনুপ্রবেশকারীকে খতম করা হয়েছিল। এদিকে আজ কাশ্মীর জুড়ে চলছে অপারেশন। জানা গিয়েছে, শতাধিক জায়গায় জঙ্গি ধরার কাজ চলছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি রাখা বিচ্ছিনতাবাদী থেকে শুরু করে জঙ্গিদের ধরতে কাশ্মীর জুড়ে অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। কুলগাম থেকে শুরু করে সোপর এবং শোপিয়ানে কয়েকশো জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। রিপোর্ট অনুযায়ী, সোপরে জামাত-ই-ইসলামি নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে আজকে ৩০টিরও বেশি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা। সেই জেলার জাইনগীর এবং রফিয়াবাদ এলাকাতেও হানা দিয়েছে সেনা।
এদিকে কুলগামে ২০০টিরও বেশি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা। বিভিন্ন জামাত-ই-ইসলামি সদস্য এবং তাদের সমর্থকদের চিহ্নিত করে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। গত চারদিনে এই নিয়ে কুলগামে ৪০০টিও বেশি জায়গায় হানা দিয়েছে সেনা। এদিকে শোপিয়ানে জামাত সদস্য ডঃ হামিদ ফয়াজ এবং মহম্মদ ইউসুফ ফালাহির বাড়িতেও হানা দিয়েছে সেনা। জামাত সদস্যদের বাড়িতে হানা দিয়ে অনেক নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা।
News/News/Indian Army In Kashmir: সীমান্তে নর্দার্ন কমান্ডের প্রধান, অপারেশন সিঁদুর ২.০-র প্রস্তুতি কি শুরু করে দিল সেনা?