Indian Army in North East: উত্তরপূর্বে আরও একটি ঘাঁটি তৈরি করছে ভারতীয় সেনা, সীমান্তে বৃদ্ধি নজরদারির পরিধি

Indian Army in North East: উত্তরপূর্বে আরও একটি ঘাঁটি তৈরি করছে ভারতীয় সেনা, সীমান্তে বৃদ্ধি নজরদারির পরিধি
মিজোরামে একটি ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় সেনা। ১৭ মাউন্টেন স্ট্রাইক কোর এই ঘাঁটি তৈরির যাবতীয় দায়িত্ব পেয়েছে। এছাড়া শিলচর ও মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা তিনটি ব্যাটালিয়ন এলাকায় বাঙ্কার, ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাগার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি রিপোর্টে।
ভারত বিরোধিতার সুর ক্রমেই চড়ছে বাংলাদেশে। উত্তরপূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশি নেতারা। আর এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনা আরও একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবে উত্তরপূর্ব ভারতে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মিজোরামে একটি ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় সেনা। ১৭ মাউন্টেন স্ট্রাইক কোর এই ঘাঁটি তৈরির যাবতীয় দায়িত্ব পেয়েছে। এছাড়া শিলচর ও মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা তিনটি ব্যাটালিয়ন এলাকায় বাঙ্কার, ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাগার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি রিপোর্টে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বিএসএফ, অসম রাইফেলস কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলী কান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রামচন্দ্র তিওয়ারি। সেই বৈঠকে স্পেশাল ফোর্সের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় অসম রাইফেলসের অপারেটিং ঘাঁটিতে। সেই ঘাঁটি বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। জানা গিয়েছে, বৈঠকে সীমান্তের ওপর নজরদারির ওপর জোর দেওয়ার বিষয়ে কথা হয়েছে। বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারির পরিধিও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় সেনা।
ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক জায়গায় বিএসএফকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দিয়েছে বিজিবি। এই নিয়ে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একাধিক জায়গায় সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পর থেকে। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়েছে জায়গায় জায়গায়। এছাড়া 'সীমান্ত হত্যা' নিয়ে বাংলাদেশের অনেক অভিযোগ। যদিও পাচারকারীকে রুখতে ব্যর্থ বিজিবি। এই আবহে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা পাচারকারীর ওপর বিএসএফ গুলি চালালে তাতেও আপত্তি বাংলাদেশের। এদিকে অনেক জায়গাতেই অভিযোগ উঠেছে, টাকা নিয়ে পাচারকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে বিজিবি। এই সবের মাঝেই সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা কর্তা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারা ভারত ভাগের ডাক দিয়ে আসছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনা চুপিসারে দৃঢ় পদক্ষেপ করে চলেছে।
News/News/Indian Army In North East: উত্তরপূর্বে আরও একটি ঘাঁটি তৈরি করছে ভারতীয় সেনা, সীমান্তে বৃদ্ধি নজরদারির পরিধি