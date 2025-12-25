Indian Army Social Media Rules: এবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে পারবেন না জওয়ানরা, নিয়ম পালটাল ভারতীয় সেনা

Indian Army Social Media Rules: এবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে পারবেন না জওয়ানরা, নিয়ম পালটাল ভারতীয় সেনা
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে সেনা সদস্য ও আধিকারিকরা শুধুমাত্র দেখার এবং নজরদারির উদ্দেশ্যে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁরা কোনও ধরনের পোস্ট বা লাইক বা কমেন্ট করতে পারবেন না। সূত্র উদ্ধৃত করে লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ডিজিটাল কার্যক্রম সম্পর্কিত সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রযোজ্য অন্যান্য সমস্ত নিয়ম বহাল থাকবে। সূত্রের খবর, সেনাবাহিনীর সব ইউনিট ও বিভাগকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সেনাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি, সচেতন হওয়া এবং তথ্য সংগ্রহের সীমিত অনুমতি দেওয়া যাতে ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর সামগ্রী চিহ্নিত করা যায়। নতুন ব্যবস্থায় সেনার সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কোনও ভুয়ো, বিভ্রান্তিকর বা সন্দেহজনক পোস্ট করলে তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট করতে পারবেন।
এমনিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাঝেমধ্যেই ফেসবুক, এক্স এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করে আসছে। এর আগে নিরাপত্তার কারণে তাদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।
সম্প্রতি ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী চাণক্য প্রতিরক্ষা সংলাপের সময় সেনা সদস্যদের দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান। তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, জেনারেশন-জেডের তরুণ-তরুণ-তরুণীরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান কিনা। আর সেনাবাহিনী ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।
এর জবাবে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, 'এটা সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জ। তরুণ ক্যাডেটরা যখন এনডিএতে আসেন, তখন তাঁরা সবার আগে তাঁদের ঘরে লুকিয়ে থাকা ফোন খুঁজে পান। তাঁদের বোঝাতে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগে যে ফোন ছাড়াও জীবন রয়েছে। তবে তিনি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আজকের যুগে স্মার্টফোন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, 'আমি কখনওই সৈন্যদের স্মার্টফোন দিতে অস্বীকার করি না। আমরা প্রায়ই মাঠে থাকি। সন্তানের স্কুল ফি পরিশোধ করা, বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য জানা বা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা – সবই সম্ভব ফোনের মাধ্যমে।
