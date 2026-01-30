Edit Profile
    Indian Army's Anti Jaish Operation: জইশ জঙ্গিদের ধরতে অভিযান সেনার, জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে বন্ধ ইন্টারনেট

    কিস্তোয়ারের ছত্রু এলাকায় এই এনকাউন্টার চলছে। ছত্রু এলাকার সিংপোড়া ও নাইদগাম সহ আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

    Published on: Jan 30, 2026 12:18 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে জইশ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু করেছে। ওই এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কিস্তোয়ারের ছত্রু এলাকায় এই এনকাউন্টার চলছে। ছত্রু এলাকার সিংপোড়া ও নাইদগাম সহ আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।

    কিস্তোয়ারের ছত্রু এলাকায় এই এনকাউন্টার চলছে। (AFP)
    এর আগে গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে জইশ-ই-মহম্মদের এক পাকিস্তানি জঙ্গি নিহত হয়েছিল। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই জইশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে এই নতুন অভিযান চালানো হয়েছে। ওই জঙ্গির নাম ছিল উসমান। তার কাছ থেকে মার্কিন এম৪ কার্বাইন সহ আরও কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। ২৫ জানুয়ারি আবার কিস্তোয়ারের ছত্রু এলাকাতেই জইশ জঙ্গিদের সঙ্গে সেনার এনকাউন্টার হয়েছিল। সেই সময় ওই এলাকায় ২ থেকে ৩ জন জঙ্গি আটকে পড়েছিল। প্যারা স্পেশাল ফোর্সের জওয়ানরা সেই অভিযান চালিয়েছিলেন।

    এর আগে গত ২৩ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় জইশ জঙ্গিকে খতম করেছিল যৌথ বাহিনী। নিহত সেই জঙ্গি কমান্ডারের নাম ছিল উসমান। নিহত জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তার মধ্যে রয়েছে একটি এম-৪ অটোমেটিক রাইফেল। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি কিশতওয়ারে ছাত্রু এলাকায় সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হয়েছিলেন এক সেনা জওয়ান। সেই অভিযানের সময় আরও ৭ সেনা জওয়ান জখম হয়েছিলেন। এর আগে ৭ এবং ১৩ জানুয়ারিও জম্মু ও কাশ্মীরে সেনা এবং জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই হয়েছিল।

    এদিকে উত্তর কাশ্মীরের কেরান সেক্টরের যোধা মাকান বিরান্দোরিতে আবারও আকাশে পাকিস্তানি ড্রোন উড়তে দেখা গেছে আজ। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই পাকিস্তানি ড্রোনগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এরপরই পাকিস্তান থেকে আসা সমস্ত ড্রোন পিছনে সরে যায়। এই ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

