    Indian arrested in USA: 'অপরাধী রেকর্ড', ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করা হল আমেরিকায়

    সান দিয়েগোর এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রিমুভাল অপারেশনস (ইআরও) অফিস এক্স-এ একটি পোস্টে গ্রেফতারির ঘোষণা করেছে। সেই পোস্টে লেখা হয়, 'ভারত থেকে আমেরিকায় আসা একজন বিদেশি অপরাধী জসকরণ সিংকে দেশ থেকে ফেরানোর হবে। এই আবহে আইসিই সান দিয়েগো তাকে গ্রেফতার করেছে।'

    Published on: Mar 08, 2026 10:38 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    জসকরণ সিং নামে এক ভারতীয় নাগরিককে সান দিয়েগোতে গ্রেফতার করেছে মার্কিন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। সান দিয়েগোর এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রিমুভাল অপারেশনস (ইআরও) অফিস এক্স-এ একটি পোস্টে গ্রেফতারির ঘোষণা করেছে। সেই পোস্টে লেখা হয়, 'ভারত থেকে আমেরিকায় আসা একজন বিদেশি অপরাধী জসকরণ সিংকে দেশ থেকে ফেরানোর হবে। এই আবহে আইসিই সান দিয়েগো তাকে গ্রেফতার করেছে। জনকরণ সিং হিট অ্যান্ড রানের মতো অপরাধে অভিযুক্ত। আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো সংক্রান্ত শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জসকরণকে আইসিই হেফাজতে রাখা হবে।

    আইসিই সান দিয়েগো গ্রেফতার করেছে এই ভারতীয়কে
    আইসিই সান দিয়েগো গ্রেফতার করেছে এই ভারতীয়কে

    উল্লেখ্য, এর কয়েকদিন আগেই ভারতীয় নাগরিক জশনপ্রীত সিংকে আটক করা হয়েছিল সান দিয়েগোতেই। জশনপ্রীতেরও 'অপরাধের ইতিহাস' থাকায় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করেছিল। আটক জশনপ্রীতের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসের উদ্দেশ্যে হুমকি দেওয়া', 'মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ' এবং 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো'র অভিযোগ ছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন এই জশনপ্রীতকেও আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানোর শুনানি হবে। এই আবহে সে আইসিই হেফাজতে থাকবে।

    প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে অবৈধভাবে বসবাস করা হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির আওতায় সামরিক বিমান ও বাণিজ্যিক ফ্লাইটে তাদের ফেরানো হয় ভারতীয়দের। তাদের অনেকেরই হাতে এবং পা শিকল দিয়ে বাধা ছিল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো ভারতীয়দের অধিকাংশই পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের বাসিন্দা ছিল। ট্রাম্প ২.০ জমানায় এইচ ১-বি ভিসা নীতিতেও ব্যাপক রদবদল আনা হয়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম ১১ মাসে ৩ হাজারেও বেশি ভারতীয়কে ডিপোর্ট করা হয়েছিল। এদের অনেকেই দালালের মাধ্যমে মেক্সিকো সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল। অনেকে আবার বৈধ ভিসা নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। তবে সেই ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও আমেরিকায় থেকে গিয়েছিল তারা। এরই মাঝে গত কয়েক মাসে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটনের মতো একাধিক শহর।

