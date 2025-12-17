Indian High Commission in Dhaka: হামলার শঙ্কা, বড় পদক্ষেপ ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের

Indian High Commission in Dhaka: হামলার শঙ্কা, বড় পদক্ষেপ ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের
ভারত বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উগরে দিলেও বাংলাদেশিদের চিকিৎসা করানো থেকে বিয়ের শপিং করতে সেই ভারতেই আসতে হয়। ভারতের ভিসার জন্য বহু বাংলাদেশি অপেক্ষা করে থাকেন। এর আগে হাসিনা পরবর্তী সময়ে ভারতের ভিসা বন্ধ থাকায় হতাশা ঝড়ে পড়েছিল বাংলাদেশিদের একাংশের গলায়।
ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্দেশে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে আজ। এই আবহে বন্ধ করা হল ভারতের ভিসা সেন্টার। উল্লেখ্য, ভারত বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উগরে দিলেও বাংলাদেশিদের চিকিৎসা করানো থেকে বিয়ের শপিং করতে সেই ভারতেই আসতে হয়। ভারতের ভিসার জন্য বহু বাংলাদেশি অপেক্ষা করে থাকেন। এর আগে হাসিনা পরবর্তী সময়ে ভারতের ভিসা বন্ধ থাকায় হতাশা ঝড়ে পড়েছিল বাংলাদেশিদের একাংশের গলায়। তবে ঘরোয়া রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার তাগিদে এখনও বহু জামাতপন্থী সেই ভারত বিরোধিতার পথ অনুসরণ করে। আর ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনার পরেও ভারত বিরোধীরা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। এই আবহে ভারতের বিরুদ্ধে ঢাকায় মিছিল করবে জুলাই ঐক্য। আর তাই নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় দুপুরে বন্ধ থাকবে ভারতীয় ভিসা সেন্টার।
ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্কে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে ভারতীয় হাইকমিশন। এই আবহে আজ যেসব আবেদনকারীর ভিসা আবেদন জমা দেওয়ার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারিত ছিল, তাদের সবাইকে পরবর্তীতে নতুন তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখল থেকে মুক্তি পেয়েছিল বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৯ মাসের সেই মুক্তিযুদ্ধে ভারত সাহায্য করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। এমনকী ডিসেম্বরে ভারত সরাসরি যুদ্ধে প্রবেশের পরই কয়েকদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান। সেই ভারতই নাকি এখন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি'। এমনই অভিযোগ এনে ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্দেশে মিছিলের ডাক দিয়েছে জুলাই ঐক্য সংগঠন। এরই সঙ্গে প্রাক্তন সেনাকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সদস্য, মাদ্রাসা এবং কলেজ পড়ুয়ারা নাকি এই মিছিলে যোগ দেবেন।
এই প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক এবি জুবায়ের বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় হুমকি ভারতের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন। বাংলাদেশের জুলাই-অগস্টের যেসব খুনি ভারতে পালিয়ে আছে, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাংলাদেশের জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে জুলাই ঐক্য ভারতীয় হাইকমিশনের বিরুদ্ধে মার্চ করবে এবং প্রতিবাদ জানাবে। ভারতীয় মদদপুষ্ট মিডিয়া এবং রাজনৈতিক দল যেন বাংলাদেশে ফাংশন করতে না পারে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসব।' আজ ভারতীয় সময় দুপুর সাড়ে ৩টের সময় ঢাকার রামপুরা ব্রিজ থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হবে।
