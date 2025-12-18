Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Indian High Commission in Dhaka B'desh: তেহরানের মার্কিন দূতাবাসের মতোই ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন দখলের ছক জুলাই ঐক্যের?

    ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলা করা ফয়সল করিম এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দ্রুত বাংলাদেশে ফিরিয়ে না দিলে ভারতীয় হাইকমিশনে প্রবেশ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল জুলাই ঐক্যের মিছিল থেকে। 

    Published on: Dec 18, 2025 7:55 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ইরানে যেমন মার্কিন দূতাবাস দখল করা হয়েছিল, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন নিয়েও কি তেমনই পরিকল্পনা আছে জুলাই ঐক্যের? ক্রমেই এই প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। গত ১৭ ডিসেম্বর ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্দেশে মিছিল করে যায় কট্টরপন্থীরা। সেই মিছিল থেকেই দাবি করা হয়, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলা করা ফয়সল করিম এবং জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দ্রুত বাংলাদেশে ফিরিয়ে না দিলে ভারতীয় হাইকমিশনে প্রবেশ করা হবে।

    ইরানে যেমন মার্কিন দূতাবাস দখল করা হয়েছিল, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন নিয়েও কি তেমনই পরিকল্পনা আছে জুলাই ঐক্যের?
    ইরানে যেমন মার্কিন দূতাবাস দখল করা হয়েছিল, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন নিয়েও কি তেমনই পরিকল্পনা আছে জুলাই ঐক্যের?

    জুলাই ঐক্যের নেতা ইসরাফিল ফরাজি দাবি করেন, ভারত নাকি আওয়ামী লীগের জন্য লবিস্ট নিয়োগ করেছে। এছাড়া বিএনপি এবং জামাতের সঙ্গে কথা বলে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে দিল্লি। এই আবে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ভারতের জন্য ভবিষ্যৎ দিনগুলো ভালো হবে না।' এদিকে জুলাই ঐক্যের সংগঠক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ করে তিনি স্পষ্ট করে জানাতে চান-যদি আগ্রাসন বন্ধ না হয়, সীমান্তে গুলি বন্ধ না হয় এবং বাংলাদেশের খুনিদের আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত থাকে, তাহলে ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে যা করা দরকার, সেটাই করা হবে। আপাতত হাইকমিশন পর্যন্ত এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। তবে পরিস্থিতি না বদলালে হাইকমিশনের ভেতরেও প্রবেশ করা হবে।' এই একই হুমকি দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলি ইবনে মহম্মদ। এদিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এই সবের মাঝেই দিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাকে তলব করেছিল বিদেশ মন্ত্রক।

    উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে ইরানের কট্টরপন্থীরা তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়েছিল এবং তা দখল করে নিয়েছিল। বাংলাদেশি ছাত্রনেতাদের এই সব হুঁশিয়ারিতে তেহরানের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ছক সামনে আসছে। প্রসঙ্গত, জুলাই ঐক্য সংগঠনের অভিযোগ, ভারতই নাকি এখন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি'। তাই ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্দেশে মিছিলের ডাক দিয়েছিল তারা। এরই সঙ্গে প্রাক্তন সেনাকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সদস্য, মাদ্রাসা এবং কলেজ পড়ুয়ারা নাকি এই মিছিলে যোগ দেন।

    News/News/Indian High Commission In Dhaka B'desh: তেহরানের মার্কিন দূতাবাসের মতোই ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন দখলের ছক জুলাই ঐক্যের?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes