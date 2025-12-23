Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Indian High Commissioner: ভারতের ৩ শহরে ভিসা সার্ভিস বন্ধ বাংলাদেশের,ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয়কে ডেকে ৫ মিনিটের বৈঠক ঢাকায়

    আজ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসে ঢোকেন ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার প্রণয় বর্মা। এবং পাঁচ মিনিট পরে তিনি বেরিয়ে আসেন সেই অফিস থেকে। এই আবহে বৈঠকটি হয় ৫ মিনিটেরও কম সময়ের জন্য।

    Published on: Dec 23, 2025 11:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডাকল বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। এবং সেই বৈঠকটি চলে ৫ মিনিটেরও কম সময়ের জন্য। জানা গিয়েছে, বৈঠকে প্রণয় বর্মাকে বাংলাদেশের বিদেশ সচিব আসাদ আলম সিয়াম অনুরোধ করেন যাতে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। আজ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসে ঢোকেন ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার প্রণয় বর্মা। এবং পাঁচ মিনিট পরে তিনি বেরিয়ে আসেন সেই অফিস থেকে। এই আবহে বৈঠকটি হয় ৫ মিনিটেরও কম সময়ের জন্য। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, ভারতে অবস্থিত তাদের মিশনগুলিতে নাকি 'হামলার চেষ্টা' হয়েছিল, এবং তা পূর্বপরিকল্পিত।

    আজ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসে ঢোকেন ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার প্রণয় বর্মা।
    আজ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসে ঢোকেন ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার প্রণয় বর্মা।

    এর আগে ২২ ডিসেম্বর দিল্লি, শিলিগুড়ি এবং আগরতলায় যাবতীয় ভিসা পরিষেবা স্থগিত করার ঘোষণা করে বাংলাদেশের হাইকমিশন। সঙ্গে সেখানে বন্ধ রয়েছে বাকি কনস্যুলার পরিষেবাও। বাংলাদেশ ভিসা সেন্টারের সামনে বিক্ষোভর জেরেই তারা এই পদক্ষেপ করেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে কলকাতাতেও বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল দীপু দাসের হত্যার প্রতিবাদে। সেখানে ইউনুসের ছবিতে জুতোর মালাও পরানো হয়েছে। উঠেছে বাংলাদেশ বিরোধী স্লোগান।

    এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর রাতে গুটিকয়েক মানুষ পোস্টার ব্যানার নিয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশি দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল। এরপর সরকারি ভাবেও দিল্লির তরফ থেকে ঢাকাকে বার্তা দেওয়া হয়েছিল দীপু হত্যা নিয়ে। যা নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন দিল্লি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভের কথা তুলে পালটা দিল্লির ওপরে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এদিকে বেমালুম চট্টগ্রাম, রাজশাহীর মতো জায়গায় ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের ওপর হামলার ঘটনা ভুলে যান তিনি।

    এদিকে ২১ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৌহিদ বলেন, 'দিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনের সামনে হিন্দু কট্টরপন্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন সেখানে আসেন। তবে একটা সুরক্ষিত জায়গায় এভাবে মানুষ আসেন কীভাবে? তার মানে তাদেরকে আসতে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে হাইকমিশনের অনেক আগেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। কোনও স্মারকলিপি জমা দেওয়ার থাকলে দুই জনকে অনুমতি দেওয়া হয়। তারা গিয়ে হাইকমিশনে তা জমা করে আসে। এটাই রীতি। সর্বত্র তাই মানা হয়। আমাদের এখানেই সেই রীতি মানা হয়।'

    মুখে তৌহিদ এই কথা বললেও হাদির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর বর্ণিত সেই 'রীতি' বাংলাদেশে দেখা যায়নি। ভারতীয় হাইকমিশনের 'এক একটা ইট খুলে' নেওয়ার হুমকি থেকে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এদিকে চট্টগ্রামের ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে পাথর ছোড়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। সেখানে পুলিশ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে। রাজশাহী এবং খুলনাতেও ভারতীয় হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই আবহে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা কোন 'রীতি'র কথা বললেন, তা স্পষ্ট নয়। এরই সঙ্গে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এদিকে ভারতের তরফ থেকে দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভারতকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিসা প্রদানকারী সেন্টার বন্ধ করতে হয়েছে।

    News/News/Indian High Commissioner: ভারতের ৩ শহরে ভিসা সার্ভিস বন্ধ বাংলাদেশের,ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয়কে ডেকে ৫ মিনিটের বৈঠক ঢাকায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes