পাক জেলে প্রেম! প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভারতীয় যুবকের

পাক জেলে প্রেম! প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভারতীয় যুবকের
শুক্রবার রাজস্থানের বিকানের সেক্টরে ভারত-পাক সীমান্তের কাছে অন্ধ্রপ্রদেশের এক বিটেক স্নাতককে ধরা হয়। পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার সময় ধরা পড়েছে সেই যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম প্রশান্ত বেদম। তিনি বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা। তিনি নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে বলেছিলেন যে তিনি পাকিস্তানে বসবাসরত তাঁর বান্ধবীর সাথে দেখা করতে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলেন। এর আগেও একবার সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন তিনি।
কর্মকর্তাদের মতে, প্রশান্ত বেদম গত ৫ ডিসেম্বর বিকেলে খাজুওয়ালায় একটি বাস থেকে নেমে আন্তর্জাতিক সীমান্তের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। তখন সীমান্তরক্ষীরা তাঁর সন্দেহজনক আচরণ দেখে তাঁকে থামিয়ে দেয়। সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁরা তাঁকে খাজুওয়ালা থানার হাতে তুলে দেয়। খাজুওয়ালার এসএইচও হরপাল সিং জানিয়েছেন, প্রশান্ত বেদম নামে এই ব্যক্তি পাকিস্তানে যাওয়ার চেষ্টার কথা মেনে নিয়েছেন এবং সীমান্ত পার হওয়ার সহজ উপায় খুঁজছিলেন। আর্মি ইন্টেলিজেন্স এ বিষয়ে তথ্য পেলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে আটক করা হয়। এসএইচও আরও জানান, এখন সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি একসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, যে এটি প্রশান্ত বেদম ২০১৭ সালেও বিকানেরের কর্নি পোস্টের মাধ্যমে পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রেফতার করেছিল এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত সে পাকিস্তানি হেফাজতে ছিল। পরে তাঁকে আটারি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এরই মাঝে ফের প্রশান্ত পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করার দাবি করেছে। তাঁর বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সেনাবাহিনী।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, এসএইচও জানিয়েছেন, প্রশান্ত দাবি করছেন যে তিনি পাকিস্তানের জেলে থাকাকালীন অন্য এক সেলে থাকা মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন। প্রশান্ত বেদম পুলিশকে জানিয়েছেন যে তিনি সেই মহিলার সঙ্গেই দেখা করতে পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি এখনও মেয়েটির সংস্পর্শে ছিলেন কিনা তা পরিষ্কার নয়। এদিকে খাজুওয়ালা পুলিশ সার্কেল অফিসার অমরজিৎ চাওলা জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রশান্ত জানান, রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাসকারী তাঁর বান্ধবী প্রবিতার সঙ্গে দেখা করতে পাকিস্তানে যাচ্ছিলেন তিনি। তিনি দাবি করেছিলেন যে প্রায় ১০ বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের আলাপ হয়েছিল।
অন্ধ্রপ্রদেশে প্রশান্তের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর ভাই কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য খাজুওয়ালায় রওনা হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁর ভাই আমাদের বলেছিলেন যে প্রশান্ত বেদমের কিছু মানসিক সমস্যা রয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রশান্ত বিটেক গ্র্যাজুয়েট, এর আগে তিনি চিন ও আফ্রিকাতেও কাজ করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে যে প্রশান্তকে এখন খাজুওয়ালার একটি নিরাপদ বাড়িতে রাখা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। প্রশান্ত গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।