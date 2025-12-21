Edit Profile
    India on Bangladesh: ময়মনসিংহ হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলল দিল্লি, চাই 'দ্রুত বিচার'! ইউনুস প্রশাসনকে কড়া বার্তা MEAর

    বিদেশ মন্ত্রকের এই স্পষ্টীকরণ এমন এক সময় এল, যখন ময়মনসিংহের যুবকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘিরে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে সংবেদনশীলতা বেড়েছে।

    Published on: Dec 21, 2025 4:41 PM IST
    By Sahara Islam
    অরাজকতার সীমা ছাড়ানো বাংলাদেশকে এবার কড়া হুঁশিয়ারি ভারতের। নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের একটি অংশে প্রকাশিত খবরকে ‘ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর’ বলে দাবি করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। নয়া দিল্লির তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ওই ঘটনায় হাইকমিশনের নিরাপত্তা ভাঙার কোনও চেষ্টাই হয়নি।

    ইউনূস প্রশাসনকে কড়া হুঁশিয়ারি ভারতের (Sathiya)
    রবিবার এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের সেই বিভ্রান্তিমূলক প্রচার আমাদের নজরে এসেছে। কিন্তু সত্যিটা হল, ২০ ডিসেম্বর নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন যুবক জড়ো হয়ে ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্লোগান দেন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবি তোলেন।' রণধীর জয়সওয়াল আরও বলেন, 'কোনও সময়েই হাইকমিশনের বেড়া ভাঙার চেষ্টা হয়নি বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে রয়েছে, যা থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি কী ছিল, সহজেই জানা যায়। ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারতের ভূখণ্ডে অবস্থিত সমস্ত বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় ভারত কঠোরভাবে পালন করে।'

    বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, 'বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির ওপর ভারত নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় ভারতের গভীর উদ্বেগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দীপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার আহ্বানও জানানো হয়েছে।' নয়া দিল্লির বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিবাদ ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সীমিত পরিসরে, কোনওভাবেই তা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়নি।

    বাংলাদেশে অস্থিরতা

    ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। ওসমান হাদি ছিলেন বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির পরিচিত মুখ। গত বছর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা সাধারণ নির্বাচনে তিনি সম্ভাব্য প্রার্থীও ছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারের সময় বন্দুকধারীদের গুলিতে আহত হন হাদি। পরে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হলে বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর বাংলাদেশজুড়ে হিংসার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির কাছে হাদির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শেষকৃত্যের পর ইনকিলাব মঞ্চ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম জারি করে। এরমধ্যে গত বৃহস্পতিবার রাতে ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে একদল উত্তেজিত জনতা এক যুবককে মারধর করে। পরে তাঁর দেহ একটি গাছে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

    News/News/India On Bangladesh: ময়মনসিংহ হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলল দিল্লি, চাই 'দ্রুত বিচার'! ইউনুস প্রশাসনকে কড়া বার্তা MEAর
