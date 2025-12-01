Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Indian Navy Chief on Bangladesh: বাংলাদেশের পরিবর্তন পালটাবে! আশায় ভারতীয় নৌসেনা প্রধান, মিসাইল নিয়ে খুললেন মুখ

    ভারতীয় নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠি বলেছেন, তিনি এখনও বাংলাদেশকে 'বন্ধু' বলতে পছন্দ করেন এবং আশা করেন যে পড়শি দেশের পরিস্থিতির উন্নতি হবে। সেইসঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল পরীক্ষা নিয়েও মুখ খুললেন তিনি।

    Published on: Dec 01, 2025 10:04 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতীয় নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠি বলেছেন, তিনি এখনও বাংলাদেশকে 'বন্ধু' বলতে পছন্দ করেন এবং আশা করেন যে পড়শি দেশের পরিস্থিতির উন্নতি হবে। গত বছরের অগস্টে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। তারপরে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে, তার সঙ্গে ভারতের অতটাও মধুর নয় বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। বিশেষত পাকিস্তান এবং চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ।

    বাংলাদেশ, ক্ষেপণাস্ত্রের মতো বিষয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় নৌসেনা প্রধান। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Navy)
    বাংলাদেশ, ক্ষেপণাস্ত্রের মতো বিষয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় নৌসেনা প্রধান। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Navy)

    বাংলাদেশে এখনও নির্বাচন হয়নি, বললেন নৌসেনা প্রধান

    সেই আবহে পুণের নেভাল ফাউন্ডেশন আয়োজিত অ্যাডমিরাল জে জি নাদকার্নি স্মারক বক্তৃতা একটি প্রশ্নের জবাবে নৌবাহিনী প্রধান বলেন, তিনি এখনও বাংলাদেশকে 'বন্ধু' ছাড়া অন্য কিছু বলা থেকে বিরত থাকবেন। কারণ এটি একটি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী সময় হতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশে এখনও নির্বাচন হয়নি, তাই আপাতত আমাদের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত।’

    আরও পড়ুন: Delhi Terror Attack Shaheen Saeed: বিদেশে থাকার লোভেই জঙ্গি নেটওয়ার্কে যোগ ‘ডাক্তার’ শাহিনের, উদ্ধার আরবের মুদ্রাও

    বাংলাদেশকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, জানালেন নৌসেনা প্রধান

    তিনি বলেন, ‘আমরা এখানে ওদের (বাংলাদেশ) কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আজ সকালে এনডিএ থেকে পাশৃআউট হওয়া এক বাংলাদেশি অফিসার ক্যাডেটের সঙ্গে আমার দেখা হয়। নৌসেনা প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার প্রথম বাংলাদেশ সফরের কথা ছিল। অন্য হাই-প্রোফাইল রাজধানীতে যাওয়ারও প্রস্তাব ছিল, কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করি। (আমি বলেছিলাম) আমার বাংলাদেশে যাওয়া উচিত, যে দেশ আমাদের প্রথম পার্টনার। ভারত যা করেছে, তার প্রতি ওখানে উষ্ণতা, আতিথেয়তা এবং অসাধারণ মনোভাব ছিল।’ তিনি বলেন, ‘তিনি সবসময় আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বদলে যাবে।’

    আরও পড়ুন: Bangladesh politics latest update: 'আমাদের কথায় উঠবে-বসবে, গ্রেফতার করবে ও মামলা করবে', জামাতের নিশানায় ইউনুস?

    ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিয়ে কী বললেন নৌসেনা প্রধান?

    তারইমধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল পরীক্ষা নিয়েও মুখ খুলেছেন ভারতের নৌসেনা প্রধান। দক্ষিণ চিন সাগরে চিনা গুপ্তচর জাহাজের উপস্থিতির কারণে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় বিলম্ব হচ্ছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে ভারতের নৌসেনা প্রধান বলেন, 'আমি চিনা গুপ্তচর জাহাজের উপস্থিতির খবরও পড়েছি, তবে এ কারণে কোনও পরীক্ষায় দেরি হওয়ার কোনও তথ্য আমার কাছে নেই। এটি কারও বানোনো গল্প হতে পারে।'

    News/News/Indian Navy Chief On Bangladesh: বাংলাদেশের পরিবর্তন পালটাবে! আশায় ভারতীয় নৌসেনা প্রধান, মিসাইল নিয়ে খুললেন মুখ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes