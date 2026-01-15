Edit Profile
    Indian Navy Recruitment: ভারতীয় নৌসেনায় যোগ দিয়ে দেশের সেবা করার সুযোগ! আবেদন শুরু এই মাসেই, কী কী লাগবে?

    ভারতীয় নৌসেনায় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। ভারতীয় নৌবাহিনীতে অফিসার হয়ে দেশের সেবা করার স্বপ্ন দেখছেন যাঁরা, তাঁদের সামনে একটি বড় সুযোগ চলে এল। ভারতীয় নৌবাহিনীর এসএসসি অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।

    Published on: Jan 15, 2026 10:49 PM IST
    By Ayan Das
    ভারতীয় নৌবাহিনীতে অফিসার হয়ে দেশের সেবা করার স্বপ্ন দেখছেন যাঁরা, তাঁদের সামনে একটি বড় সুযোগ চলে এল। ভারতীয় নৌবাহিনীর এসএসসি অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়ার আওতায় ২৬০টি শর্ট সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) অফিসার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স, কমার্স ও ম্যানেজমেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রার্থীদের জন্য এই নিয়োগ একটি সুবর্ণ সুযোগ। নির্বাচিত প্রার্থীদের সাব-লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ২৪ জানুয়ারি শুরু হবে। চলবে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্তয শুধুমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট joinindiannavy.gov.in এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে।

    ভারতীয় নৌসেনায় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে অংশুমান পয়রেকার/হিন্দুস্তান টাইমস)
    ভারতীয় নৌসেনায় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে অংশুমান পয়রেকার/হিন্দুস্তান টাইমস)

    এই নিয়োগ অভিযানের আওতায় মোট ২৬০টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এক্সিকিউটিভ, পাইলট, নেভাল এয়ার অপারেশনস অফিসার, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার, লজিস্টিকস, এডুকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল এবং সাবমেরিন টেক-সহ বিভিন্ন শাখা ও ক্যাডারে এই পদগুলি বিভক্ত। বেশিরভাগ পদের জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রার্থীই আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে সাবমেরিন টেক শাখা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত।

    শিক্ষাগত যোগ্যতা কীরকম হবে?

    বিভিন্ন শাখা অনুসারে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে, প্রার্থীর জন্য বিই/বিটেকে সর্বনিম্ন ৬০ শতাংশ নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়া বিএসসি, বিকম, এমএসসি, এমএ, এমবিএ, এমসিএ ইত্যাদি যোগ্যতাও নির্দিষ্ট বিশেষ শাখার জন্য বৈধ। অনেক পদে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সর্বনিম্ন ৬০ শতাংশ নম্বর এবং ইংরেজি বিষয়ের শর্ত প্রযোজ্য।

    নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সসীমা কত?

    পদ ও শাখা অনুযায়ী প্রার্থীদের বয়সসীমা আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণত প্রার্থীর জন্ম ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের ১ জুলাইয়ের মধ্যে হতে হবে। পাইলট, এটিসি এবং শিক্ষার মতো শাখার জন্য জন্মতারিখের বিভিন্ন মানদণ্ড প্রযোজ্য হবে।

    কীভাবে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে?

    এসএসসি অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক হবে। প্রথম ধাপে অ্যাকাডেমিক নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হবে। এরপর নির্বাচিত প্রার্থীদের এসএসবি ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। এসএসবিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি মেডিকেল পরীক্ষা করা হবে, তারপরে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে। এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে।

    নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ কোর্স আগামী বছর জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। প্রার্থীদের ভারতীয় নৌবাহিনীর joinindiannavy.gov.in অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আবেদনের সময় শিক্ষাগত শংসাপত্র, পরিচয়পত্র, ছবি-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করা বাধ্যতামূলক। একবার আবেদন জমা দেওয়ার পরে এতে কোনও সংশোধন করা যাবে না।

