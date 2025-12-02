Edit Profile
    Indian Navy on Rafale Fighter Jets: ২০২৯-র মধ্যে ৪ রাফাল পাবে নৌসেনা, ‘যে কোনও জায়গায়’ যেতে রাজি, হুংকার প্রধানের

    ভারতীয় নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, ২০২৯ সালের মধ্যেই ভারতীয় নৌসেনার হাতে চারটি রাফাল যুদ্ধবিমান চলে আসবে। যেখানে প্রয়োজন হবে, দেশের স্বার্থে সেখানেই যাবে ভারতীয় নৌসেনা। সেখানেই ভারতীয় নৌসেনা মিশন চালাবে।

    Published on: Dec 02, 2025 12:59 PM IST
    By Ayan Das
    ২০২৯ সালের মধ্যেই ভারতীয় নৌসেনার হাতে চারটি রাফাল যুদ্ধবিমান চলে আসবে। জানালেন ভারতীয় নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী। চলতি বছরের ২৮ এপ্রিলই ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল-মেরিন যুদ্ধবিমানের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত। সেইসময় ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ২৬টি রাফাল-মেরিন (নৌসেনার জন্য রাফাল) যুদ্ধবিমান কেনার জন্য প্রায় ৬৩,০০০ কোটি টাকার চুক্তি করা হয়েছে। সেই চুক্তির আওতায় পাইলটদের প্রশিক্ষণ, সিমুলেশন, অস্ত্র, গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম এবং দীর্ঘকালীন রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও যুক্ত আছে। আর ২৬টি রাফালের মধ্যে ২২টি এক আসন-বিশিষ্ট হবে। আর বাকি চারটি রাফালে থাকবে দুটি আসন।

    ২০২৯ সালের মধ্যেই ভারতীয় নৌসেনার হাতে চারটি রাফাল যুদ্ধবিমান চলে আসবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    ভারতের জন্য লেজ গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান

    সেইসঙ্গে মঙ্গলবার বার্ষিক সাংবাদিক বৈঠকে অপারেশন সিঁদুর নিয়েও মুখ খুলেছেন নৌসেনার প্রধান। তিনি জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় নৌসেনা যে আগ্রাসী পদক্ষেপ করেছিল এবং বিভিন্ন রণতরী মোতায়েন করেছিব, তার জেরে নিজেদের বন্দর বা মাকরান উপকূলের কাছে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তান নৌবাহিনী। সেইসঙ্গে একেবারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারতীয় নৌসেনার প্রধান জানিয়েছেন, মে'তে অপারেশন সিঁদুরের পাকিস্তানি নৌসেনার হামলা চালানোর কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

    অপারেশন সিঁদুরে দুমড়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের অর্থনীতি

    আর অপারেশন সিঁদুর যে পাকিস্তানের জন্য কতটা ভয়াবহ ছিল, সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় নৌসেনার প্রধান। তিনি জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের ফলে পাকিস্তানের অর্থনীতির উপরে ভালোমতো প্রভাব পড়েছিল। ভারতের সঙ্গে সংঘাতের জেরে অনেক বাণিজ্যিক জাহাজ পাকিস্তানে যাচ্ছিল না। তার জেরে পাকিস্তানের উপরে আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য জাহাজের যে বিমার খরচ ছিল, সেটা বেড়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে অপারেশন সিঁদুরের সময় যদি আরও সংঘাত চলত, তাহলে পাকিস্তানের অর্থনীতির উপরে আরও বিরূপ প্রভাব পড়ত বলে জানিয়েছেন ভারতের নৌসেনার প্রধান।

    যেখানে দরকার, সেখানে মিশন চালানোর হুংকার নৌসেনার

    তবে অপারেশন সিঁদুর যে এখনও চলছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারতীয় নৌসেনার প্রধান। সেইসঙ্গে তিনি হুংকার দিয়েছেন যে যেখানে প্রয়োজন হবে, দেশের স্বার্থে সেখানেই যাবে ভারতীয় নৌসেনা। সেখানেই ভারতীয় নৌসেনা মিশন চালাবে বলে জানিয়েছেন অ্যাডমিরাল ত্রিপাঠী।

