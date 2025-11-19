Indian Origin Woman Dead in Aus: ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৮ মাসের গর্ভবতী মহিলাকে পিষে মারল BMW, মর্মান্তিক ঘটনা অস্ট্রেলিয়ায়

Indian Origin Woman Dead in Aus: ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৮ মাসের গর্ভবতী মহিলাকে পিষে মারল BMW, মর্মান্তিক ঘটনা অস্ট্রেলিয়ায়
মৃত ওই মহিলার নাম সমন্বয় ধরেশ্বর, বয়স ৩৩ বছর। পেশায় তিনি একজন আইটি সিস্টেম অ্যানালিস্ট। এই ঘটনাটি ঘটেছে সিডনির হার্নসবিতে। এই ঘটনার সময় সেই ঘাতক বিএমডাব্লু গাড়িটি নাকি চালাচ্ছিল এক ১৯ বছর বয়সি তরুণ। নাম অ্যারন পাপাজোগ্লো।
জানা গিয়েছে, স্বামী ও ৩ বছরের সন্তানের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন সমন্বয় ধরেশ্বর। সেই সময় রাস্তা পার করতে গিয়ে বিএমডব্লুর ধাক্কা খান সমন্বয়। দ্রুত গতিতে ছুটে আসা বিএমডাব্লু গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অপর একটি গাড়িকে ধাক্কা খেয়ে উলটে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় এসে সেটি সমন্বয়কে পিষে দিয়ে গিয়েছিল। এরপর আহত সমন্বয়কে দ্রুত নিকবটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ওই মহিলা ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়।
এদিকে ঘাতক চালক অ্যারন পাপাজোগ্লো সামান্য চোট পেয়েছিল এই দুর্ঘটনায়। তাকে প্রাথমিক চিরকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলে গ্রেফতার করা হয়। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো, অবহেলা ও গর্ভবতী মহিলাকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা রুজু করা হয়েছে অ্যারনের বিরুদ্ধে। পুলিশ ইতিমধ্যেই তাকে জেরা করছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। রিপোর্ট অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ার জোয়ি'স ল-এর অধীনে মামলা চালানো হতে পারে ধৃত অ্যারনের বিরুদ্ধে। ২০২২ সালে এই আইন চাল হয় অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশে। এই আইন অনুযায়ী, গর্ভে থাকা কোনও শিশুকে খুনের সাজা কঠোরতম হতে পারে।
