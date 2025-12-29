Edit Profile
    Modi's effigy burnt in Bangladesh: হাদির 'খুনিদের' ধরতে মোদীর কুশপুতুল দাহ বাংলাদেশে! উদ্ভট দাবি খুনের কারণ নিয়েও

    বাংলাদেশে খুন হয়েছেন ওসমান হাদি। আর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করলেন হাদিপ্রেমী লোকজন। নওগাঁয় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের কাছে মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

    Published on: Dec 29, 2025 11:40 PM IST
    By Ayan Das
    বাংলাদেশে খুন হয়েছেন ওসমান হাদি। আর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করলেন হাদিপ্রেমী লোকজন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ঢাকা পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নওগাঁয় জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের কাছে মোদীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। সেইসঙ্গে হাদিপ্রেমীরা দাবি করেন যে ভারত আধিপত্যবাদ চালাচ্ছে বাংলাদেশে। আর তা নিয়ে মুখ খোলার কারণেই হাদিকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করতে থাকেন বাংলাদেশের নব্য 'বিপ্লবীরা'। যাঁরা এখন লাইমলাইটে আসার জন্য আগুপিছু কিছু না ভেবেই ভারত বিরোধিতায় নেমে গিয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

    হাদির 'খুনিদের' ধরতে মোদীর কুশপুতুল দাহ বাংলাদেশে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    হাদির 'খুনিদের' ধরতে মোদীর কুশপুতুল দাহ বাংলাদেশে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)

    ‘বিপ্লবী’-দের মাথায় হাত বোলাচ্ছেন ইউনুসরা

    আর সেইসব ‘বিপ্লবী’-দের মাথায় হাত বোলাতে মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও কম কিছু করছে না। এমনকী ভুলভাল দাবি করে মুখও পোড়াচ্ছে। যেমন ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এস এন নজরুল ইসলাম দাবি করেন যে হাদির খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত এবং তাঁর সহযোগী ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন। আর তাঁদের ভারতে ঢুকতে সহায়তা করেন দুই ভারতীয় যুবক। মেঘালয় পুলিশ তাঁদের ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছেন বলে দাবি করেন ইসলাম।

    হাদির মৃত্যুর নিয়ে বাংলাদেশের দাবি ওড়াল ভারত

    যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দাবি উড়িয়ে দেন মেঘালয় পুলিশের এক শীর্ষকর্তা। হিন্দুস্তান টাইমসকে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের পুলিশের থেকে সরকারিভাবে বা ঘরোয়াভাবে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। রিপোর্টে যে অভিযুক্তদের নাম করা হচ্ছে, তাঁদের কারও সন্ধান মেলেনি গারো এলাকায়। আর কোনও গ্রেফতারি হয়নি।' সেইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পূর্তি বা স্বামী - কাউকেই চিহ্নিত বা গ্রেফতার করা হয়নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাচাই না করেই বা কোনওরকম সমন্বয় সাধন না করেই পুরো কাহিনী তৈরি করা হয়েছে।'

    নব্য ‘বিপ্লবী’-রা টুপি পরাচ্ছেন, টুপি পরছেন

    পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে বিএসএফের (মেঘালয় ফ্রন্টিয়ার) ইনস্পেক্টর জেনারেল ওপি উপাধ্যায় বলেছেন, 'ওইসব লোকজন হালুঘাট সেক্টর দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে মেঘালয়ে যে ঢুকেছে, এমন কোনও প্রমাণই নেই।' একেবারে কড়া ভাষায় তিনি বলেছেন, ‘এই ধরনের দাবি ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর।’ যদিও বাংলাদেশের নব্য ‘বিপ্লবীরা’ নিজেদের খেয়ালে আছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই এই নব্য ‘বিপ্লবীদের’ কেউ-কেউ অন্যদের টুপি পরাচ্ছেন। আর কেউ-কেউ যেচে টুপি পরছেন। আসল ‘খেলাটা খেলে’ যাচ্ছেন বড়-বড় মাথারা।

