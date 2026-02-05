T20 WC India Vs Pakistan Row: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভারত-ম্যাচ বয়কট নিয়ে এবার সূর্যের কটাক্ষের 'শক্তিশেল'! কী বললেন SKY?

T20 WC India Vs Pakistan Row: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভারত-ম্যাচ বয়কট নিয়ে এবার সূর্যের কটাক্ষের 'শক্তিশেল'! কী বললেন SKY?
পাকিস্তানের ভারতের বিরুদ্ধের ম্যাচ বয়কট নিয়ে কী বললেন সূর্য?
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬র কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে সূর্য বাহিনী। তার আগে, টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কট করা নিয়ে খোঁচার সুর শোনা গেল ভারতের ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে।
আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ-জ্বর ক্রিকেট-ভক্তদের মধ্যে জাঁকিয়ে বসার অপেক্ষায়! ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এই তাবড় ক্রিকেট-উৎসব। ভারতের সঙ্গে সহযোগী হিসাবে শ্রীলঙ্কাও এই কাপের আয়োজক। এই কাপ, ভারতের মাটিতে খেলতে রাজি নয় জানিয়ে আগেই বিতর্কের পারদ চড়িয়েছে বাংলাদেশ। শেষমেশ তারা বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বাদ পড়ে যায়। সেই জায়গায়, ওই সময় ঘরের মাটিতে বাংলাদেশ খেলবে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি২০ কাপ’! এদিকে, বাংলাদেশের পাশে থাকতে ময়দানে নেমেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান জানিয়েছে, তারা পুরো বিশ্বকাপ খেলবে, তবে ভারতের বিরুদ্ধে আপাতত ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ খেলবে না। এই বার্তায় শিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও। এই প্রেক্ষাপটে, টি২০ বিশ্বকাপের ‘ক্যাপ্টেন্স ডে’র ইভেন্টে মুখ খোলেন সূর্যকুমার যাদব। পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বয়কট নিয়ে 'স্কাই (সূর্যকুমার যাদব)' বলেন,' হামনে মানা নেহি কিয়া খেলনে, উনহোনে মানা কিয়া। হামারা ফ্লাইটস বুকড হ্যায় কলম্বোকে লিয়ে (আমরা খেলতে মানা করিনি, ওরা করেছে, আমাদের ফ্লাইট বুক রয়েছে কলম্বোর জন্য)।' কার্যত সূর্য সাফ ভাষায় জানান দিয়েছেন, পাকিস্তানের তরফে এই ম্যাচে ‘না’ এসেছে। তবে ভারতের শিডিউল আপাতত যা রয়েছে, তার কোনও বদল হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ ঘিরে কী হয় সেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেট মহল। শিডিউল নিয়ে সূর্য জানিয়েছেন,'আমরা প্রথমে মুম্বইতে খেলব, তারপর দিল্লি যাব, সেখান থেকে কলম্বো যাব আমার মনে হয় ওদের (পাকিস্তান)র সিদ্ধান্ত আমার হাতে নেই।'
উল্লেখ্য, যেহেতু পাকিস্তান, ভারতের মাটিতে খেলতে গড়রাজি, সেই কারণে আইসিসি ও বিসিসিআইয়র সঙ্গে চুক্তি অনুসারে, শ্রীলঙ্কা তৃতীয় দেশ হিসাবে এই বিশ্বকাপের আয়োজক। পাকিস্তানের ম্যাচগুলি শ্রীলঙ্কায় হবে। এদিকে, পাকিস্তান জানিয়েছে, তারা এই বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে না। পরে যদি পাকিস্তান নক আউটে ভারতের মুখোমুখি হয়, তাহলে তারা শেহবাজ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করবে, বলে পিসিবি সূত্র জানিয়েছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে আইসিসি ও পিসিবির দ্বন্দ্বের মাঝে ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ কোনপথে যায় সেদিকে তাকিয়ে ক্রিকেট প্রেমীরা।