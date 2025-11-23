India ODI Team: দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে ODIতে দলের বাইরে গিল, নেতৃত্বে রাহুল! নয়া দায়িত্বে পন্থ, টিমে আছেন রো-কো?

ঘোষণা হয়ে গেল ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলের। ইডেন ম্যাচে ঘাড়ে চোট পেয়ে ইতিমধ্যেই টেস্ট সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন শুভমন গিল। প্রশ্ন ছিল, শুভমন কি চোটের জেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচেও দলের বাইরে থাকবেন? সেক্ষেত্রে কোচ গম্ভীরের ‘গান টিম’-র জমানায় টিমের ওডিআই ক্যাপ্টেন কে হবেন? উত্তর মিলল বিসিসিআই-র তরফে ভারতীয় দলের ঘোষণার পরই। দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে এল রাহুল। তাঁর দলে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসাবে নয়া দায়িত্ব নিয়ে ওডিআই টিমে কামব্যাক করলেন ঋষভ পন্থ।
নভেম্বর ৩০, ২০২৫ থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের ম্যাচের সিরিজ। বাভুমা বাহিনীর সামনে এই ৩ ম্যাচের সিরিজে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন কে এল রাহুল। ২৩ নভেম্বর, ২০২৫, রবিবার দল ঘোষণার মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। চোটের জন্য ওডিআই দলের বাইরে রয়েছেন শুভমন গিল। এর আগে শুভমন, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতকে একদিনের ম্যাচে নেতৃত্ব দেন। যে ম্যাচগুলির সিরিজে তাঁর টিমে ছিলেন ভারতের রো-কো জুটি। মূলত, ভারতীয় ক্রিকেট ফ্যানকূল রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি জুটিকে ‘রো-কো’ বলেই সম্বোধন করে থাকে! আর এই দুই স্টার ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও একদিনের ম্যাচের টিমেও রয়েছেন।
টিমে ঋষভ পন্থ ও কে এল রাহুলকে উইকেট রক্ষক হিসাবে রাখা হলেও, ধ্রুব জুরেলকে আলাদা ব্যাটার হিসাবেই দেখা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বুমরাহ-হীন টিমে জায়গা করে নিয়েছেন হর্ষিত রানা, অরশদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরা। সহ বেশ কয়েকজন তরুণ। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে না থাকলেও ওডিআই টিমে এবার ঘরের মাঠে কামব্যাক করলেন জাদেজা।
অসুস্থ গিল:-
এদিকে, ইডেনে দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টের সময় ঘাড়ে আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে যান গিল। তারপর তাঁর অসুস্থতার জেরে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় গিলকে। এবার বেশ কিছু রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, মুম্বইয়ের স্পাইনাল ইনজুরি স্পেশ্যালিস্ট ড. অভয় নেনের সঙ্গে দেখা করেছেন শুভমন।বহু রিপোর্ট দাবি করছে, শুভমনের ঘাড়ের চোট, তাঁর স্নায়ু সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হতে পারে।
