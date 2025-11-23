Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India ODI Team: দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে ODIতে দলের বাইরে গিল, নেতৃত্বে রাহুল! নয়া দায়িত্বে পন্থ, টিমে আছেন রো-কো?

    নভেম্বর ৩০, ২০২৫ থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের ম্যাচের সিরিজ। বাভুমা বাহিনীর সামনে এই ৩ ম্যাচের সিরিজে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন কে এল রাহুল।

    Published on: Nov 23, 2025 6:20 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঘোষণা হয়ে গেল ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলের। ইডেন ম্যাচে ঘাড়ে চোট পেয়ে ইতিমধ্যেই টেস্ট সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন শুভমন গিল। প্রশ্ন ছিল, শুভমন কি চোটের জেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচেও দলের বাইরে থাকবেন? সেক্ষেত্রে কোচ গম্ভীরের ‘গান টিম’-র জমানায় টিমের ওডিআই ক্যাপ্টেন কে হবেন? উত্তর মিলল বিসিসিআই-র তরফে ভারতীয় দলের ঘোষণার পরই। দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে এল রাহুল। তাঁর দলে ভাইস ক্যাপ্টেন হিসাবে নয়া দায়িত্ব নিয়ে ওডিআই টিমে কামব্যাক করলেন ঋষভ পন্থ।

    দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে ODIতে দলের বাইরে গিল, নেতৃত্বে রাহুল! টিমে আছেন রো-কো?
    দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে ODIতে দলের বাইরে গিল, নেতৃত্বে রাহুল! টিমে আছেন রো-কো?

    নভেম্বর ৩০, ২০২৫ থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের ম্যাচের সিরিজ। বাভুমা বাহিনীর সামনে এই ৩ ম্যাচের সিরিজে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন কে এল রাহুল। ২৩ নভেম্বর, ২০২৫, রবিবার দল ঘোষণার মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। চোটের জন্য ওডিআই দলের বাইরে রয়েছেন শুভমন গিল। এর আগে শুভমন, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতকে একদিনের ম্যাচে নেতৃত্ব দেন। যে ম্যাচগুলির সিরিজে তাঁর টিমে ছিলেন ভারতের রো-কো জুটি। মূলত, ভারতীয় ক্রিকেট ফ্যানকূল রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি জুটিকে ‘রো-কো’ বলেই সম্বোধন করে থাকে! আর এই দুই স্টার ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও একদিনের ম্যাচের টিমেও রয়েছেন।

    ( Delhi blast case Investigation update:দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের জালে আরও এক! কে এই ধৃত তুফায়েল ভাট?)

    একনজরে দেখে নেওয়া যাক দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে ভারতের টিম:-

    রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, তিলক ভার্মা, কেএল রাহুল (অধিনায়ক) (উইকেটরক্ষক), ঋষভ পান্ত (উইকেটরক্ষক), ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, রুতুরাজ গায়কওয়াড়, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আরশদীপ সিং, ধ্রুব জুরেল।

    টিমে ঋষভ পন্থ ও কে এল রাহুলকে উইকেট রক্ষক হিসাবে রাখা হলেও, ধ্রুব জুরেলকে আলাদা ব্যাটার হিসাবেই দেখা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বুমরাহ-হীন টিমে জায়গা করে নিয়েছেন হর্ষিত রানা, অরশদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরা। সহ বেশ কয়েকজন তরুণ। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে না থাকলেও ওডিআই টিমে এবার ঘরের মাঠে কামব্যাক করলেন জাদেজা।

    অসুস্থ গিল:-

    এদিকে, ইডেনে দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টের সময় ঘাড়ে আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে যান গিল। তারপর তাঁর অসুস্থতার জেরে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় গিলকে। এবার বেশ কিছু রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, মুম্বইয়ের স্পাইনাল ইনজুরি স্পেশ্যালিস্ট ড. অভয় নেনের সঙ্গে দেখা করেছেন শুভমন।বহু রিপোর্ট দাবি করছে, শুভমনের ঘাড়ের চোট, তাঁর স্নায়ু সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হতে পারে।

    News/News/India ODI Team: দ. আফ্রিকার বিরুদ্ধে ODIতে দলের বাইরে গিল, নেতৃত্বে রাহুল! নয়া দায়িত্বে পন্থ, টিমে আছেন রো-কো?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes