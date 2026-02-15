Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Indian Student Dead in USA: ৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর আইআইটি পাসআউট ভারতীয় পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার আমেরিকায়

    সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেট জানিয়েছে, ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ ছিলেন ২২ বছর বয়সি ভারতীয় ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসইয়া। স্থানীয় পুলিশ তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছে।

    Published on: Feb 15, 2026 8:23 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকার পর আইআইটি পাসআউট ভারতীয় পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হল আমেরিকায়। এই নিয়ে সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেট জানিয়েছে, ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ ছিলেন ২২ বছর বয়সি ভারতীয় ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসইয়া। স্থানীয় পুলিশ তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র শ্রীনিবাসইয়া কর্ণাটকের তুমাকুরুর বাসিন্দা। ক্যালিফোর্নিয়ার টিলডেন রিজিওনাল পার্কের একটি হ্রদের কাছে তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল।

    ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ ছিলেন ২২ বছর বয়সি ভারতীয় ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসইয়া।
    ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ ছিলেন ২২ বছর বয়সি ভারতীয় ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসইয়া।

    এক্স পোস্টে সান ফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেটের তরফে জানানো হয়েছে, 'কনস্যুলেট গভীরভাবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে স্থানীয় পুলিশ নিখোঁজ ভারতীয় ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসইয়ার মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।' এই পোস্টে আরও বলা হয়েছে যে ভারতীয় মিশন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করছে এবং শ্রীনিবাসায়ের মরদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য পরিবারকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে। কনস্যুলেটের তরফে বলা হয়েছে, 'আমাদের কনস্যুলার অফিসাররা পরিবারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তাঁদের সহায়তা করা হবে।'

    সাকেত শ্রীনিবাসইয়া বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োমলিকুলার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছিলেন। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুসারে, তিনি এমএস পিডিপি ২৬ প্রোগ্রামের অধীনে এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ২০২৫ সালে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে বিটেক সম্পন্ন করেছেন। এরপর তিনি বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ পান এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সাকেত নিখোঁজ হওয়ার পর সাহায্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন তাঁর সঙ্গে বসবাসকারী বন্তাস সিং।

    News/News/Indian Student Dead In USA: ৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর আইআইটি পাসআউট ভারতীয় পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার আমেরিকায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes