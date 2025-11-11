দু'দিন ধরে প্রবল কাশি! US-এ রহস্য মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রীর, অর্থসাহায্য চাইছে পরিবার

ভিন দেশে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে ভারতীয় তরুণীর মর্মান্তিক পরিণতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাসের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, মৃত ছাত্রীর নাম রাজ্যলক্ষ্মী ইয়ারলাগাড্ডা। আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা ওই তরুণীর বয়স ২৩ বছর। এদিকে, মেয়ের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে অর্থসাহায্য চাইছেন পরিবারের সদস্যরা।
জানা গেছে, টেক্সাস এএন্ডএম ইউনিভার্সিটি-কর্পাস ক্রিস্টি থেকে সদ্য স্নাতক হয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের তরুণী রাজ্যলক্ষ্মী ইয়ারলাগাড্ডা। কলেজ পাশ করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই চাকরি খুঁজছিলেন। গত ৭ নভেম্বর টেক্সাসের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যলক্ষ্মীর তুতো ভাই চৈতন্য ওয়াইভিকে জানিয়েছেন, মৃত্যুর দু-তিন আগে থেকেই কাশির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। পাশাপাশি কখনও কখনও বুকে ব্যথাও হচ্ছিল বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কথায়। '৭ নভেম্বর সকালে অ্যালার্ম বাজলেও ঘুম ভাঙেনি রাজ্যলক্ষ্মীর। কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি তাঁর।' বন্ধুরা জানিয়েছেন, শারীরিক অস্বস্তি হলেও কাউকে রাতে ডাকেননি রাজ্যলক্ষ্মী। ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি জানতে পেরে ভেঙে পড়েছে তরুণীর পরিবার। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এক হাসপাতালে রাজ্যলক্ষ্মীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তার সুস্পষ্ট কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে।
এই পরিস্থিতিতে ফান্ড রেইজিং শুরু করেছে রাজ্যলক্ষ্মীর বন্ধু ও ভাই-বোনেরা। অন্ধ্রপ্রদেশে ইয়ারলাগাড্ডার শোকাহত পরিবারকে সহায়তায় টেক্সাসের ডেন্টন থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গোফান্ডমিতে অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছেন তারা। মৃত তরুণীর তুতো ভাই জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর নিম্নবিত্ত পরিবার। রাজ্যলক্ষ্মীর বাবা-মা পেশায় কৃষক, অন্ধ্রপ্রদেশের বাপতালা জেলার বাসিন্দা। বিদেশে চাকরির পর পরিবারকে টাকা পাঠিয়ে সাহায্যের পরিকল্পনা ছিল তরুণীর।পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিলেন তিনি। তাঁর দেহ ভারতে পাঠানোর জন্য সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন তরুণীর তুতো ভাই। রাজ্যলক্ষ্মীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ, ইয়ারলাগাড্ডার মরদেহ ভারতে পরিবহন, তার শিক্ষাগত ঋণ পরিশোধ এবং তার বাবা-মাকে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক ভারতীয় পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সে দেশে এক ভারতীয় পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডক্টরেট ছিলেন ২৩ বছরের সমীর কামাথ।
