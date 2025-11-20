Edit Profile
    প্রযুক্তিতেই সত্য উদঘাটন! ২০১৭ সালে US-এ শিশুপুত্র-সহ খুন ভারতীয় মহিলা, ল্যাপটপে মিলল...

    পুলিশ জানিয়েছে, একটি রক্তের নমুনা কোনওভাবেই শশীকলা, অনীশ বা হানুর সঙ্গে মেলেনি।

    Published on: Nov 20, 2025 2:14 PM IST
    By Sahara Islam
    ২০১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুন হয়েছিলেন এক ভারতীয় মহিলা ও তাঁর শিশুপুত্র। ৩৮ বছর বয়সি অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা শশিকলা নার্রা আর তাঁর ছয় বছরের শিশুপুত্র অনীশকে নিউ জার্সির অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরেও কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলেন না তদন্তকারীরা। অবশেষে তদন্তকারীরা শনাক্ত করলেন সম্ভাব্য খুনিকে, সেও একজন ভারতীয় নাজির হামিদ। অভিযুক্ত শশীকলার স্বামীর সহকর্মী ছিল, একই কোম্পানিতে কাজ করতেন তাঁরা।

    প্রযুক্তিতেই সত্য উদঘাটন! (সৌজন্যে টুইটার)
    ঘটনার সূত্রপাত

    নিউ জার্সির ম্যাপল শেড এলাকায় ফক্স মেডো অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন হানু নার্রা, তাঁর স্ত্রী শশীকলা নার্রা এবং ছয় বছরের ছেলে অনীশ। ২০১৭ সালের ২৩ মার্চ রাতে বাড়ি ফিরে হানু দেখেন স্ত্রী এবং ছেলের দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে দু’জনকেই একাধিকবার ছুরি দিয়ে কোপানো হয়েছে। তাঁদের দেহে গভীর ক্ষত ও আত্মরক্ষার চিহ্নও পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তদন্তের জন্য পুলিশ ঘর থেকে একাধিক রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছিল। সেই রক্ত পরীক্ষাতেই উঠে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পুলিশ জানিয়েছে, একটি রক্তের নমুনা কোনওভাবেই শশীকলা, অনীশ বা হানুর সঙ্গে মেলেনি। এই অচেনা রক্ত কার, সেটাই ছিল তদন্তকারীদের প্রধান প্রশ্ন। এরপর পুলিশের তদন্ত এগোতেই উঠে আসে হানুর সহকর্মী নাজির হামিদের নাম। হানুর বাড়ির কয়েক মিনিটের দূরত্বেই থাকত হামিদ। এর আগেও হানুকে অনুসরণ বা নজরদারি করার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়ে যখন হত্যাকাণ্ডের ছয় মাসের মধ্যেই তিনি হঠাৎ ভারতে ফিরে যান।

    সত্য উদঘাটন

    এরপরেই তদন্তকারীরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নাজির হামিদকে ডিএনএ নমুনা দিতে বলেন। কিন্তু হামিদ ডিএনএ নমুনা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ হাল ছাড়েনি। ২০২৪ সালে আদালতের নির্দেশে তাঁরা হামিদের কোম্পানির দেওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার করে। সেই ল্যাপটপ থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয় আগের সেই অচেনা রক্তের সঙ্গে। ফলাফযে দেখা যায় দুটি রক্তের নমুনাই একই ব্যক্তির। প্রযুক্তিই শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচয় গোপনের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। তবে তদন্তকারীরা এখনও নিশ্চিত নন, কেন হামিদ এই নৃশংস খুন করেছিল। তবে তাঁদের সন্দেহ, হানু নার্রার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত রাগ বা প্রতিহিংসা থেকেই এই হামলার পরিকল্পনা হয়েছিল। এই মিল পাওয়ার পর মার্কিন তদন্তকারীরা হামিদের বিরুদ্ধে খুন এবং আরও একাধিক গুরুতর অভিযোগ দায়ের করে।বর্তমানে হামিদকে ভারতে থেকে ফেরত আনার জন্য মার্কিন বিচার দফতর এখন ভারতের সঙ্গে আলোচনা করছে।

