Indian Woman Murdered in Canada: কানাডায় প্রেমিকের হাতে খুন ভাতরীয় তরুণী হিমাংশী, পলাতক অভিযুক্ত আবদুল

Indian Woman Murdered in Canada: কানাডায় প্রেমিকের হাতে খুন ভাতরীয় তরুণী হিমাংশী, পলাতক অভিযুক্ত আবদুল
খুন হওয়া হিমাংশীর প্রেমিক, ৩২ বছর বয়সি আবদুল গফুরি পলাতক। গত ১৯ ডিসেম্বর রাতে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়, টরন্টোর স্ট্র্যাচান অ্যাভেনিউ এবং ওয়েলিংটন স্ট্রিট ডাব্লু এলাকা থেকে একজন মানুষ হারিয়ে গিয়েছে। এরপর পুলিশ ২০ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ উদ্ধার করে হিমাংশীর মৃতদেহ।
কানাডার টরন্টোতে ৩০ বছর বয়সি এক ভারতীয় মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। খুন হওয়া তরুণীর নাম হিমাংশী খুরানা, বয়স ৩০ বছর। তদন্তে নেমে পুলিশ বিশ্বাস করছে, এই খুন করেছে হিমাংশীর প্রেমিক, ৩২ বছর বয়সি আবদুল গফুরি। এই সন্দেহভাজন অবশ্য পলাতক। তাকে গ্রেফতারের জন্য দেশব্যাপী পরোয়ানা জারি করেছে কানাডার পুলিশ। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে হিমাংশীকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্ত করতে করতেই ভারতীয় তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
গত ১৯ ডিসেম্বর পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়, টরন্টোর স্ট্র্যাচান অ্যাভেনিউ এবং ওয়েলিংটন স্ট্রিট ডাব্লু এলাকা থেকে একজন মানুষ হারিয়ে গিয়েছে। রাত ১০টা ৪০ মিনিট নাগাদ এই অভিযোগ রিপোর্ট করা হয় পুলিশের কাছে। এরপর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং ২০ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ উদ্ধার করে হিমাংশীর মৃতদেহ। এরপর তদন্তে নেমে গফুরির ছবি প্রকাশ করে কানাডার পুলিশ।
কানাডার সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, হিমাংশী এবং গফুরি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিল। এই আবহে ছবি প্রকাশ করে পুলিশ আবেদন করেছে, কেউ গফুরির বিষয়ে কিছু জেনে থাকলে যেন পুলিশকে তা জানায়। এদিকে টরন্টোতে ভারতীয় কনসাল জেনারেল এই খুনের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। এদিকে কনস্যুলেট থেকে জানানো হয়েছে, মৃত তরুণীর পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করছে তারা। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ভারতীয় কনস্যুলেট লিখেছে, 'টরন্টোতে ভারতীয় তরুণী হিমাংশী খুরানার হত্যাকাণ্ডে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং মর্মাহত। গভীর শোকের এই মুহূর্তে আমরা তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। গত কয়েকদিন ধরে কনস্যুলেট বিষয়টির সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় সমন্বয় করে পরিবারকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।'
News/News/Indian Woman Murdered In Canada: কানাডায় প্রেমিকের হাতে খুন ভাতরীয় তরুণী হিমাংশী, পলাতক অভিযুক্ত আবদুল