    'চিনের অংশ অরুণাচল', পাসপোর্ট আটকে ভারতীয় তরুণীকে চরম হেনস্থা সাংহাই বিমানবন্দরে

    ভারতের দৃষ্টিতে অরুণাচল অবিচ্ছেদ্য অংশ, অথচ চিন দীর্ঘদিন ধরেই নিজের মানচিত্রে রাজ্যটিকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে দাবি করে।

    Published on: Nov 24, 2025 5:23 PM IST
    By Sahara Islam
    চিনের অংশ অরুণাচল প্রদেশ- এমনই হাস্যকর দাবি করে সাংহাই বিমানবন্দরে এক ভারতীয় তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। টানা ১৮ ঘন্টা ওই তরুণীকে বিমানবন্দরে আটকে রাখা হয়। এমনকী তাঁর পাসপোর্টকে অবৈধ বলেও দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

    ভারতীয় তরুণীকে চরম হেনস্থা সাংহাই বিমানবন্দরে (সৌজন্যে টুইটার)
    ভারতীয় তরুণীকে চরম হেনস্থা সাংহাই বিমানবন্দরে (সৌজন্যে টুইটার)

    ভারতীয় তরুণী প্রেমা ওয়াংজম থংডক বর্তমানে ব্রিটেনে থাকেন। গত ২১ নভেম্বর লন্ডন থেকে জাপান যাচ্ছিলেন তিনি। সাংহাই পুডং বিমানবন্দরে জাপানগামী ওই বিমান তিন ঘন্টার বিরতি নিয়েছিল। তখনই হেনস্থার শিকার হন অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা প্রেমা ওয়াংজম থংডক। সোশ্যাল মিডিয়ার এক্স পোস্টে প্রেমা জানিয়েছেন, একাধিক অভিবাসন অফিসার এবং চিনের ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের স্টাফেরা তাঁকে কটাক্ষ করেছেন। ঠাট্টা, তামাশা করা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। এমনকী তাঁকে বলা হয়েছে, চিনের পাসপোর্টের জন্য আবেন করতে হবে। ৩ ঘণ্টার লে অফের বদলে সাংহাই বিমানবন্দরে ১৮ ঘণ্টা থাকতে হয়েছে প্রেমা ওয়াংজম থংডককে। এই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ। খাবার, জলও ঠিকমতো দেওয়া হয়নি। ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি ইন্টারনেট কিংবা এয়ারপোর্টের কোনওরকম পরিষেবা।তাঁর অভিযোগ, ইমিগ্রেশন কাউন্টারে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার পর এক মহিলা আধিকারিক হঠাৎ তাঁকে ডেকে নিয়ে বলেন, 'অরুণাচল? এই পাসপোর্ট তো বৈধ নয়।' কারণ জানতে চাইলে উত্তর মেলে, 'অরুণাচল চিনের অংশ। কাজেই এই পাসপোর্ট অবৈধ।'

    প্রেমা ওয়াংজম থংডকের আরও অভিযোগ, বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও জাপানের বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। ভারতীয় পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়। টিকিট রিবুট করা, খাবার কেনা কিংবা টার্মিনালে যাতায়াতও করতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। এছাড়াও তাঁকে নতুন করে চিন ইস্টার্নে একটি টিকিট কাটতে বাধ্য করা হয়। নতুন টিকিট না কিনলে তাঁকে পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়। ফ্লাইট মিস, আর্থিক ক্ষতি এবং হোটেল বুকিং বাতিল হওয়ায় বিপদে পড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেমা। অবশেষে প্রেমা ব্রিটেনের এক বন্ধুর মাধ্যমে সাংহাইয়ের ভারতীয় কনস্যুলেটে পৌঁছাতে পারেন। ভারতীয় কর্মকর্তারা পরে তাঁকে চিনা শহর থেকে গভীর রাতে ফের ফ্লাইট ধরিয়ে দেন। এই হেনস্থাকে অপমান বলেই মনে করছেন ভারতীয় তরুণী প্রেমা ওয়াংজম থংডক। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ঊর্ধ্বতন কর্তাদের কাছে একটি চিঠি লিখে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন তিনি। বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি 'ভারতেরসার্বভৌমত্বের সরাসরি অপমান' বলে অভিহিত করেছেন প্রেমা। তিনি ভারত সরকারকে বেজিংয়ের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করতে, এবং শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা এবং ক্ষতিপূরণের জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশের ভারতীয়রা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময় এই ধরণের বাধার সম্মুখীন যা না হয় তা নিশ্চিত করার আশ্বাস চেয়েছেন।

    অরুণাচল প্রদেশ প্রশ্নে নতুন করে উত্তাপ বাড়াল ভারতীয় তরুণীর অভিযোগ। ভারতের দৃষ্টিতে অরুণাচল অবিচ্ছেদ্য অংশ, অথচ চিন দীর্ঘদিন ধরেই নিজের মানচিত্রে রাজ্যটিকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে দাবি করে। প্রিমার অভিজ্ঞতা সেই ভূরাজনৈতিক টানাপড়েনকে ফের সামনে নিয়ে এল।

    ভারতের অবস্থান

    দীর্ঘদিন ধরেই অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে মনে করে চিন। বেজিংয়ের বেশ কিছু মানচিত্রে তারা অরুণাচল প্রদেশকে জ্যাংনান অর্থাৎ তিব্বতের দক্ষিণ অংশ বলে অন্তর্ভুক্ত করে। গত মে মাসে আরও কয়েকটি জায়গার নাম তারা তাদের মানচিত্রে নিজেরা নামকরণ করে ঢুকিয়ে নেয়। এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের আবহে নয়াদিল্লি যখন প্রত্যাঘাত ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে ব্যস্ত, তখনই ১২ মে চিনের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক জানায়, তারা অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি অঞ্চলের নতুন নামকরণ করেছে । তারপরই কড়া জবাব দেয় ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা লক্ষ্য করেছি চিন আমাদের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের কিছু স্থানের নাম বদলের নিরর্থক ও অযৌক্তিক চেষ্টা করে চলেছে।' এরপরেই তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'আমরা আমাদের নীতিগত অবস্থান অনুযায়ী এই ধরনের প্রচেষ্টাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করি। নতুন নতুন নাম দিলেই এই সত্যটা বদলাবে না যে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।'

