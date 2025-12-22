Edit Profile
    ৯ মাসের অপেক্ষার অবসান! ঐতিহাসিক ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, PM মোদী...

    ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪৯ শতাংশ বেশি।

    Published on: Dec 22, 2025 9:13 PM IST
    By Sahara Islam
    দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। নয় মাস ধরে নিরন্তর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরে অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখল ভারত-নিউজিল্যান্ড বাণিজ্য চুক্তি। সোমবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এরপরেই দুই নেতা যৌথভাবে একটি যুগান্তকারী ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করেন। যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

    ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (AP)
    ২০২৫ সালের মার্চ মাসে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লাক্সনের ভারত সফরের সময় আলোচনা শুরু হয়েছিল। দুই নেতা একমত হন যে রেকর্ড ৯ মাসের মধ্যে এই এফটিএ চুক্তি সম্পন্ন হওয়াটা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার একটি প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন। গত মাসেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল নিউজিল্যান্ডে তাঁর চার দিনের সরকারি সফরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলেছে এবং শীঘ্রই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আশা করা হচ্ছে। পাঁচ দফায় আলোচনা পরে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে চুক্তি স্থির করল দুই দেশ। সই হয়ে গেলে ২০২১ থেকে এটা ভারতের সপ্তম বাণিজ্য চুক্তি হবে।

    এই এফটিএ-র ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কৃষি, এমএসএমই, শিক্ষার্থী ও তরুণ উদ্যোক্তা-সহ বিভিন্ন খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে পণ্য, পরিষেবা রপ্তানি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য নতুন সুযোগ আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যা মকুব থেকে শুরু করে বাণিজ্যে আরও নানা দিকে সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই চুক্তির পথে হেঁটেছে দু’দেশ। শুল্ক মকুব হলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে ভারতের একাধিক পণ্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যের জন্য একাধিক পণ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা মিলবে। বস্ত্র, জামাকাপড়, চর্মজাত দ্রব্য, জুতো, সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। নিউজিল্যান্ডে স্কিলড বা দক্ষতা প্রয়োজন হবে এমন ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মীদের জন্য এন্ট্রি ভিসার ব্যবস্থা করা হবে এই চুক্তির অধীনে, যার ফলে ভারতীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। তবে ডেয়ারি, বেশ কিছু কৃষিজাত পণ্য এই চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

    ৮ নভেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪৯ শতাংশ বেশি। চুক্তির অংশ হিসেবে, নিউজিল্যান্ড ১৫ বছরের মেয়াদে ভারতে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা মূলত ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থা মডেলের আদলে তৈরি। এই বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি একটি পুনঃভারসাম্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সমর্থিত হবে, যার অধীনে সম্মত বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে বাণিজ্য ছাড় স্থগিত করা হতে পারে। চুক্তির একটি প্রধান আকর্ষণ হল পরিষেবা এবং গতিশীলতা।

