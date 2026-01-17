Edit Profile
    নাটকীয় মোড়! বিসিবি-র সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে পারলেন না ICC কর্মকর্তা, নেপথ্যে বাংলাদেশ ভিসা

    আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত এবং প্রকাশিত। তাই আলাদা করে ভেন্যু বদলানো সহজ নয়।

    Published on: Jan 17, 2026 2:05 PM IST
    By Sahara Islam
    টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ ঘিরে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, আপাতত তার শেষ অধ্যায়ে পৌঁছতে মরিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। সূত্রের খবর, আইসিসি-র দুই কর্মকর্তা আজ অর্থাৎ শনিবার বাংলাদেশে গিয়ে সরাসরি বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে। এই আলোচনার পরই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। তবে জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত একজন প্রতিনিধি বাংলাদেশে যাচ্ছেন। আরেক আইসিসির ভারতীয় কর্মকর্তাকে ভিসা দেয়নি বাংলাদেশ।

    বিসিবি-র সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে পারলেন না ICC কর্মকর্তা

    এর আগে গত মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে দুই বোর্ডের মধ্যে আলোচনা হলেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ভারত সফরে অনড় বাংলাদেশ, আর এই কড়া অবস্থানেই আটকে রয়েছে গোটা বিষয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যে আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তারা ভারত সফরে রাজি নয়। বোর্ডের স্পষ্ট অনুরোধ-ভারতে নির্ধারিত ম্যাচগুলি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। এই অবস্থানের আড়ালে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। তবে আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত এবং প্রকাশিত। তাই আলাদা করে ভেন্যু বদলানো সহজ নয়। সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বোর্ডকে তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনার অনুরোধও জানানো হয়েছে। কিন্তু বিসিবি-র বক্তব্য, খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের নিরাপত্তা প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। সব পক্ষের সম্মতিতে ঠিক হয়েছে, আলোচনা চলবে। সেই সূত্র ধরেই এবার আইসিসির প্রতিনিধিরা সরাসরি বাংলাদেশে গিয়ে একান্ত বৈঠক করবেন।

    এরই প্রেক্ষিতে আজ অর্থাৎ ১৭ জানুয়ারি বিসিবি ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে আইসিসি-র দুজন প্রতিনিধি আসছেন। তবে শেষ পর্যন্ত জানা গেছে, একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আসছেন আইসিসির অ্যান্টি করাপশন এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে বিসিবি এবং বাংলাদেশের সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বিশ্বকাপ নিয়ে নিরাপত্তা, ভেন্যু ও ঝুঁকি মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা হবে। বৈঠকে বিসিবি কর্মকর্তা, সহ-সভাপতি, ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি সভায় থাকতে পারেন। সহকর্মীর অনুপস্থিতিতে এখন পুরো বিসিবি-র সঙ্গে পুরো আলোচনার ভার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভের উপর রয়েছে। ক্রিকেটমহলের ধারণা, এই বৈঠকই ‘ফাইনাল অ্যাক্ট’-এর পর আর সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখার জায়গা থাকবে না। সূত্রের খবর, বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল স্কোয়াড থেকে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

    প্রসঙ্গত, টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা ৭ ফেব্রুয়ারি। সূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে। এরপর ইতালি, ইংল্যান্ড ও নেপালের বিরুদ্ধে গ্রুপ ম্যাচও নির্ধারিত রয়েছে একই ভেন্যুতে। বাংলাদেশ আদৌ মাঠে নামবে, নাকি সূচিতে বড়সড় বদল আসছে-প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে আইসিসির আসন্ন সিদ্ধান্তের উপর।

