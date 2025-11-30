Edit Profile
    ঢাকার সঙ্গে পাক-চিন ঘনিষ্ঠতা! দাঁত ফোটানো যাবে না চিকেনস নেকে, বাংলাদেশ সীমান্তে বড় পদক্ষেপ ভারতের

    এই ঘাঁটিগুলি এমনভাবে সাজাচ্ছে সেনা, যেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এই করিডোরের সুরক্ষা নিয়ে আপোশ করতে রাজি নয়।

    Published on: Nov 30, 2025 9:27 PM IST
    By Sahara Islam
    শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তৎপর সেনাবাহিনী। অন্যদিকে, লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) প্রধান হাফিজ সইদ বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের একটি নতুন ফ্রন্ট খোলার পরিকল্পনা করছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে স্পর্শকাতর ‘চিকেনস নেক’ বা ‘শিলিগুড়ি করিডর’ রক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে নয়া দিল্লি। এই সীমান্ত বরাবর ৩ টি নতুন সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠছে, যা নয়া দিল্লির কৌশলগত অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    বাংলাদেশ সীমান্তে বড় পদক্ষেপ ভারতের (Rameshwar Gaur)
    বাংলাদেশ সীমান্তে বড় পদক্ষেপ ভারতের (Rameshwar Gaur)

    জানা গেছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অসমের ধুবুড়ির কাছে বামুনি, বিহারের কিষাণগঞ্জ ও পশ্চিবঙ্গের চোপড়ায় তিনটি সামরিক ঘাঁটি তৈরির কাজ চলছে। সামরিক পরিভাষায় এগুলিকে ‘গ্যারিসন’ বলা হয়।এই সামরিক ঘাঁটিগুলি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক গ্যারিসন নয়। এই ঘাঁটিগুলিতে দ্রুত মোতায়েন করার জন্য বাহিনী রয়েছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা ইউনিট এবং প্যারা স্পেশাল ফোর্সেস রয়েছে এই কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে। এই ঘাঁটিগুলি এমনভাবে সাজাচ্ছে সেনা, যেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এই করিডোরের সুরক্ষা নিয়ে আপোশ করতে রাজি নয়। বলে রাখা ভালো, ২২ কিলোমিটার চওড়া এই চিকেনস নেক ভারতের নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। ভারতের এই প্রস্তুতি মূলত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবেই আরও জোরদার হয়েছে। ভারত ঘনিষ্ঠ শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা হারিয়েছে, আর তার জায়গায় এসেছে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। যার নীতি ক্রমশ চিন ও পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকছে।

    রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশ ২.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে চিনা জে-১০সি যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা করছে এবং ড্রোন উৎপাদনেও বেজিংয়ের সঙ্গে কাজ করছে। একই সময়ে পাকিস্তান বাংলাদেশকে জেএফ-১৭ ব্লক-সি যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছে। এই পরিবর্তন ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ। কারণ, সীমান্তের এত কাছে থাকা একটি দেশের চিন-পাকিস্তানপন্থী অবস্থান শিলিগুড়ি করিডোরকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

    ‘শিলিগুড়ি করিডর’ কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

    এই এলাকা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের একটি সরু ভূখণ্ড, যা ভারতের মূল ভূখণ্ডকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এটি শিলিগুড়ি শহরের পাশ দিয়ে গিয়েছে বলেই এর নাম ‘শিলিগুড়ি করিডর’। এই ভূখণ্ড কেবল ভৌগলিকভাবে নয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভৌগোলিকভাবে প্রায় ৬০ কিলোমিটার লম্বা ও ২২ কিলোমিটার চওড়া এই ‘করিডর’ একদিকে ভারতকে বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে সীমান্ত ভাগাভাগি করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে এটি চিন ও ভুটানের সঙ্গেও ভৌগলিকভাবে কাছাকাছি। এই সরু গঠনের কারণেই একে ‘চিকেন নেক’ বলা হয়ে থাকে।

    নতুন ঘাঁটিগুলি করিডোরের উপর ওভারল্যাপিং কভারেজ প্রদান করবে, যেখানে চোপড়া ঘাঁটিটি বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে অবস্থিত। এই ফরোয়ার্ড অবস্থানগুলি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গভীর নজরদারি এবং প্রয়োজনে দ্রুত সৈন্য সমাবেশ সক্ষম করে তুলবে, যা সীমান্ত বরাবর কর্মকাণ্ডের ভারসাম্যতাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করবে। ভারত এই অঞ্চলের সুরক্ষায় রাফাল যুদ্ধবিমান, ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র এবং উন্নত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এই অঞ্চলটির প্রতিরক্ষার পাশাপাশি, এই এলাকাকে আক্রমণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই ঘটনা বাংলাদেশের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শিলিগুড়ি করিডোর এখন আর সেনার জন্য কোনও দুর্বল এলাকা নয়। সেনা একই এলাকাকে একটি সুরক্ষিত কৌশলগত সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

