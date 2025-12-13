মধ্যবিত্তে মাথায় হাত! দেশে ঊর্ধ্বমুখী খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার, খাবারের দামে…

মধ্যবিত্তে মাথায় হাত! দেশে ঊর্ধ্বমুখী খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার, খাবারের দামে…
নভেম্বরে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে।
মাথায় হাত দেশের সাধারণ মানুষের। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৭১ শতাংশে। খাদ্যদ্রব্যের দামের পতন সত্ত্বেও খুচরো মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। শুক্রবার প্রকাশিত পরিসংখ্যানে এই তথ্য উঠে আসে। তবে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স (সিপিআই) অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধি হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাবনার তুলনায় অনেকটা কম।
কেন্দ্রের পরিসংখ্যান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এ বছর নভেম্বর মাসে ভোক্তা মূল্য সূচক বা কনজ্যুমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) ভিত্তিক খুচরো মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ০.৭১ শতাংশ। যা গত অক্টোবর মাসে ছিল ০.২৫ শতাংশ। এর আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ২ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকার পূর্বাভাস দিয়েছিল। অন্যদিকে, নভেম্বরে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। অক্টোবরে হ্রাসের সংশোধিত হার ছিল ৫.০২ শতাংশ। নভেম্বরে তা হয়েছে ৩.৯১ শতাংশ। সবজির দাম কমেছে ২০.২২ শতাংশ। এক মাস আগে এই পতনের হার ছিল ২৭.৫৭ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি পড়বে মধ্যবিত্ত মানুষের বাজেটের উপর। এর ফলে মানুষ খরচ করতে চিন্তা করবে। তবে সরকারের আশা সামগ্রিক জিডিপি বৃদ্ধির হার বাড়বে। মূলত সবজি, ডিম, মাংস ও মাছ এবং জ্বালানির দাম কিছুটা বাড়ার কারণে সামগ্রিক খুচরো মুদ্রাস্ফীতি সামান্য বেড়েছে।
গত সপ্তাহেই রেপো রেট কমানোর ঘোষণা করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। এর জেরে রেপো রেট ৫.৫০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫.২৫ শতাংশ। সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের শেষ মাসে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চ্যালেঞ্জের মুখে থাকলেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। বর্তমানে দেশের অর্থনীতির অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় একটাই শব্দে, ‘গোল্ডিলক্স পিরিয়ড।' তিনি আরও বলেন, 'গত মাসটা আমাদের জন্য খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু আগামী কিছু মাস মুদ্রাস্ফীতি থেকে শুরু করে জিডিপি ভালো থাকবে। মুদ্রাস্ফীতি থাকতে পারে ২ শতাংশের আশপাশে।'একাধিক বিষয় বিবেচনার পর, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য প্রকৃত জিডিপি ৭.৩ শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। যা আগের তুলনায় ০.৫ শতাংশ বেশি।